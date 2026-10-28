AUR îl cheamă pe Niculescu în Parlament cu date despre deficitul bugetar. PSD cere explicații ministrului Finanțelor și condiționează votarea rectificării bugetare

Deputații AUR îl cheamă pe Luca Niculescu să dea explicații în plenul Parlamentului privind situația deficitului bugetar. Cererea AUR trebuie să fie dezbătută și votată în ședinta conducerii Camerei. În paralel, Sorin Grindeanu îi cere ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, să prezinte public situația bugetară. Mai mult, PSD condiționează susținerea rectificării bugetare de prezentarea acestor date, au declarat pentru HotNews surse din partid.

Parlamentarii partidului lui George Simion vor ca premierul Niculescu să vină pe 2 noiembrie la „Ora prim-ministrului”.

Într-un comunicat de presă de miercuri, ei spun că Luca Niculescu trebuie să dea explicații pentru patru probleme:

deficitul ESA estimat pentru 2026 și reconcilierea cu deficitul cash;

lista măsurilor, cu impactul fiecăreia în lei, pentru 2027–2030, inclusiv ținta pentru 2028;

cum va fi atinsă ținta de sub 3% (2,8%) din PIB în 2030 fără taxe noi și fără tăierea investițiilor publice;

de ce ținta cash pentru 2026 (6,2% din PIB) este peste ținta ESA (6,0%), invers față de 2024–2025, când deficitul ESA a depășit deficitul cash, și ce plăți din anii anteriori explică această diferență.

„Premierul are obligația să vină în fața Parlamentului cu cifre, măsuri și termene precise, nu cu noi promisiuni. Deficitul bugetar nu poate fi redus doar pe hârtie, iar nota de plată nu trebuie transferată din nou cetățenilor și economiei românești”, spun deputații AUR.

Pentru ca premierul Luca Niculescu să fie chemat oficial în Parlament este nevoie ca cererea AUR să fie aprobată de Biroul Permanent al Camerei.

Și PSD cere explicații, dar de la Nazare

Încă din 14 octombrie, ziua în care PSD a decis să intre la guvernare, deci înainte de votul pentru Cabinetul Niculescu, Grindeanu anunța că vrea „prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului bugetar și a tuturor datoriilor amânate înainte de prezentarea publică a bugetului pe 2027 – până la 1 noiembrie 2026”.

De atunci, șeful PSD a repetat aceeași solicitare, spunând că Alexandru Nazare trebuie să prezinte public datele. PSD estimează că necesarul total de fonduri pentru acoperirea facturilor restante și a altor cheltuieli ar ajunge la aproximativ 30 de miliarde de lei.

„Românii au dreptul să știe de unde plecăm. Peste 30 de miliarde de lei în facturi neachitate, cheltuieli și obligații împinse în viitor. Un buget adoptat în aprilie, care s-a epuizat în octombrie”, a transmis șeful PSD printr-o postare pe Facebook pe 25 octombrie.

Acum, surse din conducerea partidului spun că miniștri social-democrați nu vor aviza rectificarea bugetară, așteptată la începutul săptămânii viitoare, dacă Nazare nu va prezenta public această situație.

„Discuția nu se poate purta pe Facebook”

Și USR îl așteaptă pe Nazare în Parlament pentru explicații. Deputații partidului condus de Dominic Fritz au anunțat, miercuri, că au depus o solicitare oficială către Biroul Permanent pentru a-l chema pe Nazare la „Ora Guvernului”, tot pe 2 noiembrie.

Ei vor ca ministrul Finanțelor să prezinte în plen diferențele dintre execuția bugetară și „noile cifre vehiculate de PSD”.

„Datele oficiale ale Ministerului Finanțelor arată că deficitul bugetar a scăzut la 3,82% din PIB (78,52 miliarde de lei) după primele nouă luni din 2026, față de 5,35% în aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, conducerea PSD susține acum că ar fi descoperit cifre noi, pe care chiar ministrul propus și votat de ei le-ar fi ținut secrete”, transmite USR printr-un comunicat de presă.

Lidera deputaților partidului, Diana Stoica, a transmis că discuția despre datele bugetare „este prea importantă ca să se poarte doar pe Facebook, unde PSD încearcă cu filmulețe să-și construiască imaginea partidului care muncește, dar nu izbândește”.