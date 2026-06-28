AUR îl critică pe Nicușor Dan și vehiculează din nou scenariul suspendării: „Ar necesita susținerea măcar a altui partid”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, l-a criticat pe președintele Nicușor Dan și l-a acuzat că iese din limitele constituționale prin modul în care se raportează la acest partid.

Propunerea AUR de suspendare a președintelui Nicușor Dan „ar necesita susţinerea măcar a altui partid pentru a putea fi începută orice procedură, nu mai spun de finalizat”, a declarat Peiu, în ediția difuzată duminică a emisiunii „În fața ta” de la Digi24, citat de News.ro.

Conform Articolului 95 din Constituție, procedura de suspendare a președintelui poate fi inițiată de cel puțin o treime din numărul deputaților și senatorilor.

Petrișor Peiu a spus că, din perspectiva AUR, „procedura suspendării este oricând pe masă” și l-a acuzat pe președintele Dan că „are un comportament total ostil faţă de un partid care are, cât de cât, 20% din voturile din Parlament”.

„Şi nu pare a fi o ostilitate pe baze ideologice, de vreme ce celelalte partide şi formaţiuni din tabăra care ar fi fost catalogată drept suveranistă au parte de alt tratament. Şi atunci pare că este o chestiune care este direcţionată către un singur partid, care trebuie lămurită într-un fel. Dânsul nu o lămureşte şi atunci noi avem o oarecare întemeiere, plus un comportament extrem de autoritar spre autocratic al preşedintelui Nicuşor Dan”, a continuat Peiu.

„A ieşit din zona la care s-au gîndit cei care au făcut Constituţia”

Petrișor Peiu, care este și președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, susține că Nicușor Dan a gestionat „foarte prost” criza politică.

„Eu nu am înţeles de ce trebuia domnia sa, în locul partidelor parlamentare, să traseze un cerc şi să spună: AUR stă în cercul ăla şi toate celelalte partide, 80% din Parlament, au dreptul să facă ce vor, numai partidul AUR are dreptul doar să voteze legi în Parlament, dar are interzis în Executiv. Cred că a ieşit din zona la care s-au gîndit cei care au făcut Constituţia şi în 91, şi în 2003”, a adăugat senatorul.

El consideră că și decizia lui Nicușor Dan de a-i încredința mandatul de formare a Guvernului liberalului Adrian Veștea, fără acordul PNL, a fost una „extrem de greu de apărat de către domnia sa”.

„Pare o impunere a voinţei personale, ceea ce e, totuşi, de neacceptat dacă vrem să construim o democraţie de tip occidental, de tip clasic, în care se construiesc majorităţi parlamentare în urma votului, cum sunt ele, care acele majorităţi decid asupra componenţei executivului”, a mai declarat Petrișor Peiu.