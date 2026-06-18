AUR lansează „negocieri pentru alegeri anticipate”: „Nu există vreo posibilitate ca un guvern să fie instituit”

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al AUR, a declarat joi că partidul din care face parte intenționează să lanseze negocieri „cu partidele din Parlament și, inclusiv, cu Cotroceniul” pentru declanșarea alegerilor anticipate, pe care le-a descris drept „cel mai înțelept lucru pentru România astăzi”.

Într-o intervenție joi la Antena 3, prim-vicepreședintele AUR a declarat că, în opinia sa, „în acest moment că nu există vreo posibilitate ca un guvern să fie instituit”.

„Și un guvern care să funcționeze. Și, într-o manieră constructivă, cred că trebuie începute alte tipuri de negocieri, și noi le lansăm, chiar cu acest prilej (…), negocieri pentru alegeri anticipate. Cel mai înțelept lucru pentru România astăzi este să începem negocierile pentru alegerile anticipate cu partidele din Parlament și, inclusiv, cu Cotroceniul”, a continuat Dan Dungaciu.

„În două luni se pot declanșa alegeri anticipate”

Dungaciu a spus că „în două luni se pot declanșa alegeri anticipate”.

Conform Articolului 89 din Constituție, președintele Nicușor Dan „poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură”.

Referitor la faptul că Nicușor Dan a exclus scenariul anticipatelor, Dan Dungaciu a arătat că „sunt foarte mulți oameni care nu vor foarte lucruri în acest moment”.

„De ce refuzul lor de a face parte din anumite tipuri de guvernări e nesemnificativ sau e foarte semnificativ, dar faptul că altcineva nu vrea alegeri anticipate nici măcar nu poate fi discutat? Haideți să vedem! Alegerile anticipate sunt în acest moment o soluție pentru România, pentru că în acest moment, chiar dacă se face un guvern cu o astfel de structură, guvernul acesta nu va funcționa și crizele pe care le avem, interne și externe, sunt majore”, a adăugat prim-vicepreședintele AUR.

El a reiterat că AUR nu va vota Guvernul Veștea, „pentru că nu votăm un guvern din care nu facem parte”.

„A face parte din Guvern pentru AUR înseamnă altceva, noi am mai spus-o de la început și repet, premier pus de AUR și program de guvernare al AUR, nu program de guvernare care, din câte am văzut pe draftul care a circulat, repetă întocmai prevederile anteriorului program de guvernare, al guvernării Bolojan”, a mai afirmat Dungaciu, întrebat cum s-ar poziționa AUR dacă i s-ar propune să preia ministere pentru a susține învestirea Guvernului Veștea.