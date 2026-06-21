AUR insistă cu organizarea de alegeri anticipate. „Singura soluție!”

„Orice guvern votat acum nu face decât să prelungească criza” politică, spune duminică liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

„AUR este primul partid în sondaje și are dreptul să își facă propria politică, nu are de ce să fie la remorca vreunui alt partid! Este scandal între PSD, PNL , USR și UDMR? Noi am spus din 2024 că țara nu poate fi guvernată de o astfel de coaliție”, a scris Petrișor Peiu, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Peiu militează pentru organizarea de alegeri anticipate.

„Singura soluție democratică de ieșire din criza politică este organizarea de alegeri anticipate! Singura soluție! Orice guvern votat acum nu face decât să prelungească criza”, a încheiat Peiu.

Și în urmă cu câteva zile, pe 19 iunie, liderul senatorilor AUR a spus că „noi sperăm să fie alegeri anticipate ca o formulă de ieșire din actuala criză politică” și a anunțat că reprezentanții AUR nu vor merge la votul de învestire a Guvernului Veștea.