Un lider al opoziției numește „formula de ieșire” din criza politică și spune că partidul său „nu are cum să scadă sub 35%”

Soluția alegerilor anticipate este cea mai bună la acest moment pentru România, deoarece ar reprezenta o formulă de ieșire din actuala criză politică, a afirmat vineri liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

El a susținut că, potrivit sondajelor de opinie, AUR nu are cum să obțină la alegeri, fie ele anticipate sau la termen, un scor mai mic de 35%, precizând că formațiunea condusă de George Simion ar trebui să fie cea care va da premierul.

„Noi sperăm să fie alegeri anticipate ca o formulă de ieșire din actuala criză politică. Ãsta este scenariul de bază, în sensul în care este evident pentru toată lumea că o majoritate stabilă nu poate fi realizată în actuala aritmetică parlamentară și atunci ieșirea democratică din orice stat din lumea occidentală sunt alegerile anticipate. Dacă președintele Nicușor Dan nu va avea înțelepciunea să înțeleagă acest lucru, ne pregătim în egală măsură și pentru alegerile din 2028. Orice scenariu de alegeri trebuie să ne prindă pregătiți”, a spus Petrișor Peiu, la Vaslui, în cadrul unui eveniment organizat de filiala județeană a partidului.

„Este evident din sondaje că, până la urmă, AUR va fi primul partid din țară ca număr de voturi. Nu aș vrea să fac pronosticuri, dar cred că, de foarte multe ori, în democrații, țările sunt guvernate de guverne de coaliție. Nu este o problemă. Problema pentru noi este legată de faptul că un guvern din care vom face parte va trebui să fie condus de un prim-ministru nominalizat de AUR și să aibă un program de guvernare în care să se regăsească chestiunile esențiale la care noi ținem, atât cele politice, cum ar fi revenirea la alegerile primarilor și președinților de consilii județene în două tururi și reducerea numărului de parlamentari la 300, cât și chestiunile de ordin economic”, a adăugat el, potrivit Agerpres.

AUR nu va merge la votul de învestitură, spune Peiu

Senatorul a reiterat că, în ciuda unor informații apărute în spațiul public, reprezentanții AUR nu vor merge la învestirea Guvernului Veștea.

„Nu știu cine a vehiculat asta în spațiul public. Senzația mea este că cineva se agață cu disperare de o justificare a unei acțiuni care ignoră realitatea. Realitatea este foarte clară. Noi am spus din prima jumătate de oră de după anunțul președintelui Nicușor Dan că nu putem accepta o astfel de soluție politică. Cu atât mai mult astăzi când există o propunere de listă de miniștri, o propunere de program de guvernare nu putem să votăm ceva la care nu am participat”, a afirmat parlamentarul AUR.

Veștea, dispus să discute cu parlamentarii AUR

Premierul desemnat Adrian Veștea a afirmat marți seară, la Realitatea Plus, că este dispus să discute cu parlamentari din toate partidele pentru a-i susține cabinetul. Veștea a susținut că vor fi parlamentari AUR care vor vota în favoarea învestirii guvernului său, precum și parlamentari USR care vor participa la vot.

„Fiecare partid politic și, până la urmă, fiecare parlamentar are în spate voturile unor cetățeni, unor cetățeni ai României care au avut o anumită opțiune la momentul respectiv. Nu am niciun fel de rezervă de a sta de vorbă absolut cu cine”, a spus Veștea.

El a spus că va fi susținut de „un număr foarte mare” de parlamentari PNL care nu s-au manifestat până acum în interiorul partidului pentru a nu genera instabilitate.

„Sunt, după știri, seara și, după ceea ce înțeleg că se întâmplă, și parlamentari de la USR care vor participa la acest vot”, a adăugat Adrian Veștea.

Mai mult, el a arătat că este dispus să primească și sprijinul unor parlamentari AUR. „Eu îi respect pe toți cei care sunt de bună credință, nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care se gândesc că este un moment important în care trebuie să lăsăm orgoliile și să nu mai tratăm lucrurile cum au fost tratate până acum, în a ne distila și a ne izola în poziții de natură formatoare”, a declarat Veștea.

„Avem voturi din toată sfera politică, n-aș vrea să insist foarte mult”, a conchis premierul desemnat.