AUR, replică pentru Nicușor Dan după condiția pusă partidelor: „Așteptăm să revină cu picioarele pe pământ”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, spune că Nicușor Dan nu are dreptul să aleagă partidele care să compună majoritatea parlamentară, după ce președintele a spus că nu-și dorește ca AUR să intre la guvernare.

Într-o intervenție la Antena 3, Peiu i-a cerut lui Nicușor Dan „să înceteze să mai facă diferențieri”.

„Așteptăm să revină Nicușor Dan cu picioarele pe pământ, să înțeleagă că Constituția nu îi dă voie să selecteze partidele care să compună majoritatea parlamentară și rolul pe care îl are, să înceteze să mai facă diferențieri între cetățenii României care votează un partid sau altul”, a declarat joi Petrișor Peiu, la Antena 3.

„Să fie mai atent la ce se întâmplă în viața reală. Poate i-ar face bine un contact mai prelungit cu realitatea”, a adăugat Peiu.

El i-a transmis și un mesaj liderului PSD, Sorin Grindeanu: „PSD să decidă dacă participă la această siluire a regulilor democratice cu Nicușor Dan sau dacă are autonomie decizională”.

Ce a spus Nicușor Dan despre AUR

Miercuri seară, după o vizită oficială în Praga, Nicușor Dan a spus că la consultările de luni de la Cotroceni va condiţiona partidele parlamentare să nu coopteze AUR la guvernare.

Nicușor Dan a motivat că prezenţa AUR la guvernare „ar afecta relaţia cu partenerii noştri şi pe partea de securitate şi pe partea de Uniune Europeană, iar România nu-şi permite acest lucru”.

„Nu din vreo lipsă de respect față de simpatizanții AUR, ci pentru că am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni și mandatul ăsta spune păstrarea direcției prooccidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României și, din păcate, cum am văzut în multe manifestări AUR nu îndeplinește aceste condiții, adică o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri și pe partea de securitate și pe partea de Uniunea Europeană și România nu își permite asta în momentul ăsta și ăsta e mandatul pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni”, a spus Nicușor Dan, într-o conferință de presă.