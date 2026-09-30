Nicușor Dan, anunț aproape de miezul nopții: „Singurul lucru cert” de luni / Condiția pusă partidelor: fără AUR la guvernare

Președintele Nicușor Dan a susținut miercuri seara târziu o conferință de presă în Praga, Cehia. Aceasta a fost a doua ieșire publică a șefului statului, după ce guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină votul de învestitură al Parlamentului.

Miercuri, președintele a efectuat o vizită oficială de stat în Republica Cehă și a oferit o scurtă declarație de presă, după-amiază, la sediul Ambasadei României de la Praga.

Principalele declarații ale președintelui Dan:

„ Suntem la capătul vizitei oficiale în Cehia. Am avut aici întâlniri cu președintele, cu prim-ministrul, cu președintele Senatului și cu o delegație de senatori și cu o delegație a Camerei Inferioare a Parlamentului. De asemenea, o discuție cu comunitatea românească.

Suntem la capătul vizitei oficiale în Cehia. Am avut aici întâlniri cu președintele, cu prim-ministrul, cu președintele Senatului și cu o delegație de senatori și cu o delegație a Camerei Inferioare a Parlamentului. De asemenea, o discuție cu comunitatea românească. România și Republica Cehă au o relație istorică îndelungată de parteneriat, am fost în multe momente istorice împreună. Soldații români în al Doilea Război Mondial au contribuit la eliberarea Cehoslovaciei, o parte dintre ei au murit aici. Am mulțumit pentru că memoria lor este respectată. În plan internațional ne găsim foarte, foarte des, dacă nu întotdeauna, pe aceleași poziții și în interiorul Uniunii Europene și în interiorul NATO și în alte formate B9 și cele pe care le știți. Am discutat și de relația bilaterală și de situația globală. Relația bilaterală perspective economice importante, așa cum am spus de mai multe ori în economie contează, în economia de azi mai ales, contează dimensiunea și de asta e bine să existe colaborări care să facă o piață mai mare decât piața națională și pentru asta e nevoie de încredere și de deschidere a autorităților și de întâlniri pe care trebuie să le facem între reprezentanții mediului de afaceri. E importantă și din nou avem o tradiție, legătura academică și culturală. Limba cehă se studiază la Universitatea din București, limba română se studiază la Universitatea Caroliniană din de aici din Praga. Avem o comunitate cehă în România, în Banat. Avem o comunitate mai recentă românească în Cehia și am discutat de cum putem să lucrurile sunt bune, da, cum putem să le îmbunătățim, iar pe plan internațional am discutat evident de provocările de securitate, inclusiv în plan hibrid și am discutat de extinderea Uniunii Europene și în special de Republica Moldova care evident ne interesează foarte mult.

O comunitate românească foarte dinamică aici în Cehia, o comunitate care și-a constituit propriile asociații care promovează cultura română, care promovează limba română la copiii celor care s-au stabilit aici. O interacțiune foarte plăcută și instructivă cu reprezentanții comunității românești. În paralel, Mirabela, dincolo de discuțiile cu prima doamnă, a vizitat niște ONG-uri care se preocupă de aceleași lucruri, adicțiile în special la copii și tineri, unde infrastructura sau rețeaua public-privată din Cehia este cu câțiva ani înaintea noastră și putem să învățăm lucruri de la ei, inclusiv un ONG făcut de comunitatea românească de aici.”

Sesiunea de întrebări și răspunsuri:

Întrebare: Aș vrea să facem referire la ce s-a întâmplat astăzi în Parlament. După ce a fost respins Siegfried Mureșan la votul de încredere, aveți ca variantă la masa negocierilor să dați un mandat, un nou mandat partidului Social Democrat de data aceasta? Veți da mandatul celor de la PSD? Și o completare ar fi: dacă veți condiționa ca următorul desemnat să nu coopteze partidul AUR la guvernare?

Nicușor Dan: Bun, la a doua întrebare răspunsul este afirmativ. Nu din vreo lipsă de respect față de simpatizanții AUR, ci pentru că am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni și mandatul ăsta spune păstrarea direcției prooccidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României și, din păcate, cum am văzut în multe manifestări AUR nu îndeplinește aceste condiții, adică o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri și pe partea de securitate și pe partea de Uniunea Europeană și România nu își permite asta în momentul ăsta și ăsta e mandatul pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni.

La prima întrebare, evident că după aceste aproape cinci luni de tatonări, discuții, evident că am multe nume în cap, da? Și am și nu numai eu, toată lumea a circulat scenarii, voturi – cred că suntem toți experți, 126 +, 43 +… Numai că n-ar fi constituțional să mă pronunț înainte să am o nouă consultare cu partidele politice

După ce o să am discuție oficială cu toate partidele, poate și discuții informale în zilele astea până luni, o să am, o să-mi formez o idee și în baza acestei acestui cumul de informații voi nominaliza o persoană.

Dar ce este singurul lucru cert este că luni după-amiază voi nominaliza pe cineva.

Întrebare: Domnule președinte, am ales doar trei mesaje din cele pe care cei de acasă vi le-au scris la postarea din online legată de eșecul de astăzi din Parlament. Oamenii spun așa: eșecul este al dumneavoastră, domnule președinte, este cazul de alegeri anticipate urgent. Domnule președinte, în 10 minute ați primit 1000 de comentarii și niciunul pozitiv. Unde este problema? Iar la trei ore distanță m-am uitat și aveți peste 10000 de comentarii fără niciunul pozitiv. Unde este problema? Oamenii vă cer alegeri anticipate în majoritate. Vă întrebăm câte desemnări și câte guverne ar mai trebui să cadă sau să nu treacă de votul din Parlament pentru ca dumneavoastră să declanșați alegerile anticipate?

Nicușor Dan: Încerc să le iau pe rând. Vă rog. În primul rând, emoția este absolut justificată pentru că fiecare dintre noi își proiectează o formulă de guvern care crede în mod legitim emoțional că rezolvă cel mai bine problemele societății românești.

Dar este o o diferență între emoție și dorință și în principiu fundamental al democrației care este majoritatea.Și aici este, dacă vreți s-o spunem foarte direct, aici este diferența fundamentală între mulți din oamenii care m-au susținut și acum se declară dezamăgiți și poziția mea, pentru că, din păcate, 30% e mai mic decât 50%.și nu poți cu 30% cu oricâtă bună intenție dacă nu ai o disponibilitate de negociere și de o disponibilitate de a ceda a conceda din programul tău și a ajunge la 51% nu poți să guvernezi. Asta este realitatea simplă pe care am spus-o de mai multe ori. Înțeleg că înțeleg tipul acesta de reacții și bineînțeles că am și eu în capul meu o realitate ideală la care mă raportez, numai că una e una, alta este alta.

Așa, m-ați mai întrebat de alegeri anticipate. Alegeri anticipate teoretic sună foarte bine, adică partidele nu se înțeleg, ne întoarcem la popor, poporul decide numai că în practică noi suntem așa nu avem o rectificare, da? Un guvern interimar nu poate să facă rectificare.

Alegeri alegeri anticipate înseamnă cinci luni în care noi nu putem face rectificare, înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar, ăsta e primul lucru.

În al doilea rând, noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp, da, și trăind pe datorie nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi îi mențin activitatea curentă, da? Și mesajul pe care l-am primit de la investitorii care, bănci, fonduri, fonduri de pensii și așa mai departe, care împrumută România și care îi asigură funcționarea curentă a fost «nu» alegeri anticipate.

Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de a soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere și, trei, haideți să ne uităm ce înseamnă alegeri anticipate, da? Înseamnă Birou Electoral Central, panouri pe străzi, dezbateri în studiourile de televiziune și prin februarie o să avem un rezultat al alegerilor anticipate care, dacă ne uităm la sondaje de opinie, e cam tot ce avem acum și din nou aceleași partide trebuie să negocieze formarea unui același guvern.

Din nou, mă întorc la mandatul pe care oamenii mi l-au dat acum un an și patru luni care spune «prooccidental» și aici e o discuție și mai ales stabilitate financiară, ca să nu ne jucăm cu veniturile oamenilor, da? Nu putem, sunt oameni cu copii, cu rate, nu putem să ne jucăm de cu viețile lor pur și simplu.

Întrebare: Cu voia dumneavoastră o scurtă completare. Drept urmare, clasa politică este iresponsabilă, nu depășește niște orgolii politice pentru că mă gândesc că și liderii politici știu despre urgențele de țară despre care dumneavoastrăacum ați spus. De câte guverne mai este nevoie să mergem cu ele la vot în Parlament și să vedem dacă trec sau nu?

Nicușor Dan: O atitudine responsabilă ar fi fost să avem un guvern imediat după moțiunea de cenzură sau o bună înțelegere înainte de moțiunea de cenzură, să nu ajungem la moțiunea de cenzură. Nu s-a întâmplat asta și atunci am spus-o și evident că mențin ce am spus. Între interesul național și interesul de partid de multe ori s-a văzut interesul de partid.

Întrebare: Se vorbește despre curaj vizavi de dumneavoastră și în momentul în care vi se cere acel raport pe care l-ați promis pe tema alegerilor prezidențiale anulate, revine această temă mai ales de când iată fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a intrat în arest pentru 30 de zile. Ce ne spuneți? Când avem acest raport? L-ați promis.

Nicușor Dan: Evident că l-am promis și dacă l-am promis o să-l avem. Poate multe lucruri ar fi trebuit să se întâmple dacă n-am fi avut această criză de cinci luni, da, care ne-a dus pe toți înapoi în lucrurile în care ne angrenasem și pot să vă spun că înainte de începerea acestei crize politice era unul din primele trei lucruri de care mă ocupam.

Întrebare: Cât influențează situația politică actuală ratingul de țară pe care îl pregătește agenția Standard & Poor’s și la ce tip de evaluare vă așteptați?

Nicușor Dan: Nu vreau să anticipez eu o evaluare a unui terț, însă pentru și pentru cetățenii României și pentru organismele financiare, în special cele care ăăă au împrumutat România, vreau să repet niște lucruri. Cifrele financiare ale României sunt mult mai bune decât acum un an și acum șase luni, da? Și asta este statistică, nu este o chestiune subiectivă și, doi, pe chestiunile importante există consens în clasa politică românească partidele prooccidentale.

Ați văzut că pe SAFE am trecut, da? Șiprocentajul de contracte, dacă ne uităm ca criteriu la procentajul de contracte semnate raportat la sumele împrumutate de fiecare dintre state, România stă printre primele țări, e printre primele țări europene. A fost un efort, bineînțeles că ideal ar fi fost să legile importante pe PNRR să le fi dat acum doi ani, acum trei ani, dar a fost un efort parlamentarii au venit din vacanță, s-au conectat pe online de pe unde erau și legi importante, biodiversitatea, anii, toate astea au fost trecute de Parlament și suntem la un procentaj 92% pe PNRR care este rezonabil pentru o administrație cum este administrația din România. Deci, cifre bune și consens pe lucrurile importante și dacă toți liderii politici spun vom vom păstra traiectoria financiară, înseamnă că lucrul ăsta se va întâmpla și trei, toți liderii politici sunt de acord că persoana de la Ministerul de Finanțe, oricare va fi guvernul, va fi o persoană profesionistă în domeniul ăsta. Ăsta e mesajul pe care l-am dat în mai multe întâlniri cu investitorii pentru că e normal să îi asigurăm de pentru că de multe ori realitatea din teren diferă puțin de lucrurile mai prezentate într-o manieră mai alarmistă pe anumite surse media sau pe rețelele sociale.

Întrebare: În lipsa unui guvern cu puteri depline, ce se întâmplă cu rectificarea bugetară? Sunt instituții care spun că până la finalul lunii octombrie mai au fonduri, după aceea ce se poate întâmpla? Care ar fi soluția?

Nicușor Dan: Ideal ar fi să nu fim aici. S-a găsit o soluție care ne-a adus de la 1 octombrie la 1 noiembrie, asta din discuțiile cu guvernul care ne-a adus de la 1 octombrie la 1 noiembrie cu fondul de rezervă cu 10%, dar nu e normal adică ar trebui să terminăm cât mai repede să avem guvern cu puteri depline să dea rectificarea și foarte important din nou în relația cu organismele financiare să întocmească proiectul de buget astfel încât să avem buget la sfârșitul anului și să în sfârșit să reușim să fructificăm în termen de rata dobânzilor situația financiară care este mult mai bună decât anul trecut.

Deci nu e un motiv de panică pe termen foarte scurt, însă e o chestiune de săptămâni până când noi trebuie să rezolvăm problema asta.

Întrebare: Și scurt, indexarea pensiilor ar putea fi cuprinsă din punctul dumneavoastră de vedere în proiectul de buget?

Nicușor Dan: Și chestiunea pensiilor și salarizarea personalului public mă preocupă și vă spun asta pentru că am asistat la mai multe discuții, preocupă în mod legitim toate partidele și numai că în egală măsură trebuie un echilibru cu anvelopa totală a bugetului și toți sunt conștienți de asta.

Deci, în momentul în care o să avem proiectul de buget o să vedem și posibilitatea de a majora pensii și salarii la stat.

Un nou premier desemnat, luni după-amiază

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri, din Cehia, că va convoca pentru luni consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou candidat de prim-ministru, după eșecul cabinetului propus de Siegfried Mureșan în fața Legislativului.

„Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să își organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Din nou, pentru ca lucrul acesta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la acest consens”, a spus șeful statului, la Praga, într-o scurtă declarație de presă.

Președintele i-a mulțumit liberalului Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat responsabilitatea de a fi trecut prin Parlament un program de guvernare și o listă de miniștri.

„Am trăit azi un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern. Vreau să îi mulțumesc lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi – partide, cetățeni – să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Politica este despre consens și majoritatea este despre consens”, a mai declarat Nicușor Dan.

Președintele a ținut să le transmită românilor și partenerilor României că va fi păstrată direcția prooccidentală a țării și că vor fi respectate angajamentele financiare luate.

Siegfried Mureșan a fost a treia propunere de premier pe care a făcut-o Nicușor Dan, după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură acum aproape cinci luni, pe data de 5 mai.

Pentru a fi învestit, cabinetul propus de Mureșan avea nevoie de majoritatea deputaților și senatorilor, adică de minimum 233 de voturi „pentru”. S-au înregistrat 182 de voturi „pentru” învestitură și 15 voturi „împotrivă”.

Șeful statului l-a desemnat pe 4 iunie pe europarlamentarul Eugen Tomac să formeze guvernul, dar acesta și-a depus mandatul pentru că nu a reușit să strângă o majoritate parlamentară.

A doua opțiune a lui Nicușor Dan a fost Adrian Veștea care s-a prezentat în Parlament pe 22 iunie pentru învestire, dar nu a obținut voturile necesare. Guvernul Adrian Veștea a obținut 189 de voturi, mai multe decât cele strânse de Siegfried Mureșan.