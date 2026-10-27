Europarlamentarul Gheorghe Piperea este propunerea AUR pentru Primăria Capitalei, a anunțat marți seară liderul partidului, George Simion. Următoarele alegeri locale la termen sunt programate pentru vara anului 2028.

„Astăzi trebuia să vorbim despre alegerile parlamentare anticipate, după momentul în care două propuneri de prim-ministru au fost respinse în Parlament și au trecut 60 de zile de la prima propunere. Nu trăim zile normale, nu trăim într-o țară normală, nu trăim o normalitate. Trăim după regulile și după mintea încâlcită a lui Nicușor Dan, un om care, în opinia noastră, trebuia să fie suspendat și să meargă la votul românilor”, a declarat George Simion, într-o conferință de presă.

„Tocmai de aceea, chiar dacă, teoretic, mai avem doi ani până la următoarele alegeri locale, noi considerăm de cuviință să anunțăm deja numele viitorilor candidați. O vom face în această seară pentru București”, a continuat George Simion.

Decizia privind desemnarea europarlamentarului Gheorghe Piperea pentru funcția de primar general a fost luată într-o ședință a Biroului Național de Conducere al AUR, a mai spus președintele partidului.

Simion și-a exprimat speranța ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate „mai devreme de septembrie 2028 având în vedere că domnul Ciucu este anchetat penal și o să fie trimis în judecată în curând, pentru luare de mită”.

Piperea a spus că vrea să fie mai bine cunoscut de public și a susținut că nu are vulnerabilități.

„Sunt absolut convins că foarte puțini dintre dumneavoastră știu cine sunt, dar este mai important de spus că e nevoie ca lumea să ne știe, să ne cunoască și, așa cum am spus și în campania electorală pentru alegerile europarlamentare, care de asemenea s-a făcut cu AUR, sunt ca o carte deschisă, ceea ce publicul vrea să știe despre mine este public.

Spre exemplu, spre deosebire de alte persoane care se dau doctori la Sorbona, puteți să verificați registrul național de teze, la adevărata Sorbona. Teza mea de doctorat este din 2005, nu este de ieri. Chiar sunt profesor universitar și chiar sunt conducător de doctorate. E important să spun că nu am nicio vulnerabilitate”, a spus europarlamentarul Gheorghe Piperea.

Gheorghe Piperea este europarlamentar AUR și face parte din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) din Parlamentul European. El a condus moțiunea de cenzură eșuată împotriva Ursulei von der Leyen și a dat-o în judecată pentru calomnie, deoarece, potrivit acestuia, șefa Comisiei Europene a susținut că el primește ordine din partea Rusiei.