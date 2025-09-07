AUR va ataca la CCR cele patru proiecte pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament după votul pe moțiunile de cenzură

George Simion, președintele AUR și candidatul formațiunii la alegerile prezidențiale, susține declarații de presă alături de membrii partidului după anunțarea rezultatelor exit-poll, în București, 24 noiembrie 2024. Inquam Photos / George Călin

Formațiunea politică condusă de George Simion va ataca la Curtea Constituțională a României (CCR) toate cele patru proiecte pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, au declarat, pentru HotNews, surse din partid.

Odată respinse cele patru moțiuni de cenzură, AUR are la dispoziție două zile, începând chiar de duminică, să depună sesizările la CCR. La ora publicării articolului, în Parlament se dezbătea cea de-a patra moțiune de cenzură, însă este de așteptat să pice, la fel ca celelalte trei de până acum.

Surse din partid au declarat pentru HotNews că AUR va depune sesizări pentru toate cele patru proiecte de lege:

cea privitoare la măsurile din sănătate;

cea privind guvernanța corporativă;

cea privind reforma din ASF, ANCOM și ANRE;

cea privind măsurile fiscale.

Demersul AUR vine în contextul în care și proiectul privind pensiile magistraților se află deja pe masa judecătorilor CCR, după ce sesizarea a fost făcută de Înalta Curte de Casație și Justiție. Sesizarea va fi dezbătută la CCR într-o ședință din 24 septembrie.