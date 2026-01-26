Aurul trece de 5.000 de dolari pentru prima dată în istorie

Prețul aurului a crescut pentru prima dată la peste 5.000 de dolari pe uncie, confirmând estimările de la finalul anului trecut care vorbeau de o creștere de peste 60% în 2025.

Prețul metalului galben a crescut în contextul în care tensiunile dintre SUA și NATO privind Groenlanda au amplificat îngrijorările cu privire la incertitudinea financiară și geopolitică.

Politicile comerciale ale președintelui american Donald Trump au îngrijorat, de asemenea, piețele. Sâmbătă, el a amenințat că va impune un tarif de 100% Canadei dacă aceasta încheie un acord comercial cu China.

Aurul și alte metale prețioase sunt considerate așa-numite active de refugiu pe care investitorii le cumpără în perioade de incertitudine. Vineri, argintul a depășit și el pentru prima dată 100 de dolari pe uncie, consolidând creșterea de aproape 150% de anul trecut.

Cererea de metale prețioase a fost determinată și de o serie de alți factori, inclusiv o inflație mai mare decât de obicei, dolarul american slab, achizițiile de către băncile centrale din întreaga lume și faptul că Rezerva Federală a SUA ar putea reduce din nou ratele dobânzilor în acest an.

Războaiele din Ucraina și Gaza au contribuit, de asemenea, la creșterea prețului aurului.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale aurului este raritatea sa relativă. Doar aproximativ 216.265 de tone din acest metal au fost extrase până acum, potrivit asociației World Gold Council.

Este suficient pentru a umple între trei și patru piscine de dimensiuni olimpice. Cea mai mare parte a fost extrasă abia după 1950, pe măsură ce tehnologia minieră a avansat și au fost descoperite noi zăcăminte.

Serviciul de Studii Geologice al SUA estimează că încă 64.000 de tone de aur pot fi extrase din rezervele subterane, deși se preconizează că oferta de metal va stagna în următorii ani.

„Când deții aur, acesta nu este legat de datoria altcuiva, așa cum este o obligațiune sau o acțiune, unde performanța unei companii va determina performanța”, a declarat Nicholas Frappell, director global al piețelor instituționale la ABC Refinery.

„Oamenii merg după aur”

Aurul a cunoscut un an de succes în 2025, cu cea mai mare creștere anuală din 1979, pe măsură ce investitorii s-au îndreptat către metalele prețioase.

Pe fondul unor îngrijorări precum tarifele impuse de Trump și temerile că acțiunile legate de inteligența artificială sunt supraevaluate, aurul a depășit în mod repetat noi recorduri.

„Cred că o mare parte din aceasta se datorează incertitudinii extreme pe care o avem în jurul politicii SUA”, a declarat Nikos Kavlis de la firma de consultanță în cercetare Metals Focus.

Deși preocupările economice pot contribui la creșterea prețului aurului, acesta tinde să crească și atunci când investitorii se așteaptă la reducerea ratelor dobânzilor.

Ratele mai mici înseamnă, de obicei, randamente mai mici pentru investiții precum obligațiunile, așa că investitorii se orientează către active precum aurul și argintul.

Se așteaptă ca Rezerva Federală a SUA să reducă rata dobânzii de două ori în acest an.

„Este invers corelat, deoarece costul de oportunitate al păstrării banilor într-o [obligațiune guvernamentală] nu mai merită, așa că oamenii se îndreaptă către aur”, a declarat Ahmad Assiri, strateg de cercetare la Pepperstone.

Nu doar investitorii cumpără aur.

Anul trecut, băncile centrale și-au adăugat sute de tone de lingouri la rezervele lor, potrivit Consiliului Mondial al Aurului.

Băncile centrale din China, Polonia și Azerbaidjan s-au numărat printre principalii cumpărători în 2025.

„Există o schimbare foarte clară de la dolarul american, ceea ce aduce beneficii imense aurului”, a spus Kavalis.

Începutul acestui an a înregistrat o creștere a prețului aurului, dar Frappell avertizează că piața „condusă de știri” ar putea duce, de asemenea, la o scădere a prețului aurului.

Însă nu toată lumea cumpără aur din motive pur investiționale.

În multe culturi, metalul este cumpărat în timpul festivalurilor sau oferit cadou la sărbători precum nunțile.

În India, festivalul anual Diwali este considerat a fi o ocazie de bun augur pentru a cumpăra metale prețioase pentru a aduce bogăție și noroc.

Potrivit băncii de investiții americane Morgan Stanley, gospodăriile indiene dețineau o sumă uimitoare de 3,8 trilioane de dolari în aur, echivalentul a 88,8% din PIB-ul țării.

China vecină este cea mai mare piață de consum pentru aur din lume, mulți considerând că achiziția acestuia va aduce bogăție și noroc.

„Observăm adesea o creștere sezonieră a cererii în jurul Anului Nou Chinezesc, la care asistăm chiar în această perioadă”, a spus Kavalis, referindu-se la viitorul An al Calului, care începe în februarie.