Australia va expulza refugiații pe care nu-i dorește pe cea mai mică țară insulară din lume

Australia a adoptat joi o lege care permite deportarea mai rapidă a cetățenilor străini către țări terțe, deschizând calea pentru trimiterea pe mica insulă pacifică Nauru a sute de refugiați cărora li s-au refuzat vizele din cauza condamnărilor penale, relatează Reuters.

În baza unui acord pe 30 de ani semnat cu Nauru vinerea trecută, Australia a convenit să plătească 2,5 miliarde de dolari australieni (circa 1,62 miliarde de dolari americani) pentru găzduirea a până la 350 de persoane expulzate.

Contribuția inițială a guvernului australian va fi de 400 de milioane de dolari, pentru înființarea unui fond de dotare destinat schemei de relocare. Australia va plăti ulterior în fiecare an 70 de milioane de dolari.

Pe Nauru, o insulă cu o populație de 12.000 de locuitori, oameni de afaceri și lucrători sociali care au vorbit cu Reuters prin telefon au declarat că au păreri împărțite în legătură cu stabilirea pe insula de 21 km² a câtorva sute de persoane cu antecedente penale, într-un loc cu servicii medicale și infrastructură precare.

Raportat la suprafață, Nauru este a treia cea mai mică țară din lume, după Vatican și Monaco, și cea mai mică țară insulară din lume.

Ce spun locuitorii din Nauru despre acord

„Este o modalitate ușoară de a face bani”, a spus un om de afaceri, refuzând să-și dea numele din cauza sensibilității guvernului din Nauru la criticile privind acordul. El speră totuși ca banii să fie folosiți pentru a construi o economie locală.

„Am avut tot felul de oameni pe aici, veniți din țări afectate de război sau de sărăcie. Localnicii sunt rezistenți”, a adăugat el.

Un alt locuitor din Nauru a spus că spitalul și alte infrastructuri de pe insulă se află într-o stare proastă, iar localnicii călătoresc în străinătate pentru servicii medicale atunci când își permit.

Ea afirmă că, în pofida faptului că Australia a cheltuit sute de milioane de dolari pentru procesarea solicitanților de azil pe Nauru în ultimul deceniu, banii nu au adus beneficii populației locale.

Pe rețelele de socializare „a existat o reacție emoțională amestecată”, oamenii așteptând să vadă cine va veni, a spus un alt om de afaceri.

Clădirea parlamentului din Nauru, FOTO: Wang Shen / Xinhua News / Profimedia Images

Critici și în Australia și din partea organizațiilor pentru drepturile omului

În parlamentul Australiei, senatorul David Shoebridge a criticat joi noua lege, concepută pentru a accelera expulzarea persoanelor cărora li s-au anulat sau refuzat vizele. El a acuzat guvernul de centru-stânga al premierului Anthony Albanese că tratează Nauru „ca pe un loc de aruncat deșeuri umane”.

„Nauru este o insulă minusculă, cu aproape nicio economie”, a spus el.

Guvernul a precizat că noua lege elimină garanțiile de echitate procedurală pentru persoanele expulzate către o țară terță, limitându-le posibilitatea de a face contestații suplimentare prin instanțe.

Human Rights Watch a declarat că legea permite Australiei să expulzeze oameni fără a-i informa despre planuri, menționând că solicitanții de azil transferați anterior de către Australia pe Nauru au suferit din cauza neglijenței medicale.

Nauru va putea decide ce persoane pe care Australia vrea să le expulzeze va accepta, deși fondurile pot fi recuperate de Australia dacă schema nu corespunde așteptărilor.