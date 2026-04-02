SUA, refuzate de o a doua țară neutră din Europa în privința survolării teritoriului

Un avion F-15E Strike Eagle al Forțelor Aeriene ale SUA decolează într-o misiune, în cadrul Operațiunii Epic Fury, pe 16 martie 2026. FOTO: Usaf/U.S. Air / Zuma Press / Profimedia

Austria a anunțat joi că de la începutul actualului conflict din Orientul Mijlociu a refuzat toate solicitările din partea Statelor Unite privind survolarea militară a teritoriului său, invocând neutralitatea țării, informează AFP.

„Au existat multe cereri și ele au fost refuzate încă de la început”, a afirmat colonelul Michael Bauer, purtător de cuvânt al Ministerului austriac al Apărării.

„Fiecare survol trebuie să facă obiectul unei solicitări și de fiecare dată când este vorba despre o țară în război cererea este refuzată, în coordonare cu Ministerul Afacerilor Externe, în acest caz”, a precizat colonelul Bauer, potrivit Agerpres.

Austria este țară neutră începând din 1955, țările vecine de la nord, sud și est fiind membre ale NATO.

Președintele american Donald Trump le-a reproșat unor membri europeni ai NATO, printre care Franța, Spania și Italia, că nu au autorizat survolarea teritoriilor lor în războiul contra Iranului, declanșat de SUA și Israel pe 28 februarie.

La jumătatea lunii martie, Elveția a evocat de asemenea „dreptul său la neutralitate”, anunțând că a refuzat cererile de utilizare a spațiului său aerian.