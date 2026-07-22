Austria a terminat după 7 ani renovările la casa în care s-a născut Hitler, pentru a-i da o nouă destinație

Clădirea în care s-a născut Adolf Hitler, unul dintre cei mai infami criminali din istorie, începe oficial miercuri o nouă etapă a existenței sale, devenind secție de poliție. Guvernul austriac speră că această transformare va împiedica imobilul să devină un loc de pelerinaj pentru neonaziști, relatează Reuters.

Austria a purtat dezbateri timp de ani de zile privind această casă mare, tradițională, din orașul Braunau am Inn. Aceasta s-a aflat în proprietate privată și găzduise la un moment dat o organizație caritabilă pentru persoane cu dizabilități. În cele din urmă, statul austriac a expropriat imobilul în 2017 și a anunțat în 2019 că acesta va fi renovat pentru a fi transformat într-o secție de poliție.

Chiar și înainte de schimbare, singurul indiciu al importanței sale istorice era o piatră amplasată pe trotuar, provenită din lagărul de concentrare Mauthausen. Pe aceasta este inscripționat mesajul „Niciodată din nou fascism”, fără a-l menționa explicit pe Hitler. Piatra a rămas la locul ei. Singurul element adăugat pe fațada acum albă a clădirii este inscripția „Poliția”.

„Scopul a fost să se prevină orice asociere cu Adolf Hitler, pentru a lipsi clădirea de acea aură mistică”, le-a declarat jurnaliștilor Stephan Mlczoch, șeful departamentului de istorie din cadrul Ministerului de Interne al Austriei.

Polițiști din Braunau am Inn în fața noii lor secții, FOTO: Matthias Schrader / AP / Profimedia

Austria nu vrea publicul în casa în care s-a născut Hitler

Acea aură a fost alimentată de cultul personalității construit de naziști în jurul lui Hitler, iar în timpul regimului criminal al acestuia „Casa natală a Führerului” a funcționat ca muzeu de artă. Hitler însă a locuit acolo doar câteva săptămâni în 1889, înainte ca familia sa să se mute.

Trecătorii se opresc adesea pentru a face fotografii, însă opiniile lor despre Hitler sunt, de regulă, necunoscute. Oficialii locali spun că în prezent există doar „incidente izolate” care implică vizitatori, mai puține decât în trecut.

Deși nu au oferit detalii, autoritățile au amintit că salutul nazist și alte simboluri naziste sunt interzise în Austria.

Întrebat despre reacția publicului față de proiect, primarul Johannes Waidbacher a declarat pentru Reuters:

„Cred că, în ansamblu, locuitorii din Braunau au acceptat această soluție și pot trăi cu ea”.

Waidbacher a făcut parte din comisia care a recomandat ca imobilul să fie folosit fie în scop caritabil, fie pentru o instituție administrativă. În cele din urmă, spune el, păstrarea unei organizații caritabile în clădire ar fi făcut-o prea accesibilă publicului.

„Cred că nu este o abordare rea, dar rămâne de văzut dacă va funcționa așa cum sperăm și ne așteptăm cu toții”, a adăugat acesta.

Locul în care s-a născut Hitler continuă să stârnească polemici în Austria

Au existat și voci critice, inclusiv din partea Comitetului Mauthausen, principala organizație din Austria a supraviețuitorilor Holocaustului, care susține atât că o secție de poliție este o destinație nepotrivită pentru această clădire, cât și că ar trebui făcute mai multe pentru a atrage atenția asupra crimelor lui Hitler.

„În fiecare an, la memorialul lagărului de concentrare Mauthausen are loc o ceremonie al cărei mesaj este: «Niciodată din nou». Iar la Braunau se spune: «Să uităm cât mai repede posibil»”, a declarat Robert Eiter, reprezentant al Comitetului Mauthausen și al Rețelei Împotriva Rasismului și Extremismului de Dreapta.

Piatra memorială dedicată victimelor Holocaustului din Braunau am Inn, FOTO: Matthias Schrader / AP / Profimedia

Timp de decenii, Austria a susținut că a fost prima victimă a național-socialismului, după ce a fost anexată de Germania lui Hitler în 1938. Astăzi, autoritățile recunosc că și austriecii au fost autori ai crimelor regimului nazist, însă rareori dezvoltă această idee.

„Lumea nu va uita locul în care s-a născut cel mai mare criminal în masă din istorie. Nici Wikipedia nu își va schimba informațiile”, a spus Eiter, adăugând că numărul neonaziștilor care fac „pelerinajul la Braunau” nu va scădea.

Unii locuitori ai orașului au pus la rândul lor sub semnul întrebării transformarea casei.

„Aș fi preferat să se facă altceva acolo, dar asta este situația”, a spus Irene, în vârstă de 74 de ani, adăugând că și-ar fi dorit ca organizația caritabilă să rămână în clădire.

Majoritatea localnicilor s-au declarat însă favorabili proiectului.

„Este excelent și este o idee bună”, a spus Thomas Spreitz, agent imobiliar. „Din când în când mai veneau pe aici grupuri (de neonaziști), iar acum asta ține de trecut”, adaugă acesta.