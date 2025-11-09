Austriecii au concluzia: Dacia Bigster este noul Volkswagen! VIDEO

Jurnaliștii din țările europene vestice nu contenesc să laude SUV-ul compact al Dacia, Bigster, pentru faptul că reușește să mențină un raport preț/calitate foarte bun, mai ales într-un segment foarte popular și destul de pretențios.

Cel mai recent review al SUV-ului Dacia Bigster publicat de presa din Europa transmite încă din titlul articolului un mesaj mult mai puternic decât pare la prima vedere. „Doar 33.000 de euro. Dacia Bigster este noul Volkswagen”. Fiind scris în limba germană, titlul are un dublu înțeles, pentru că Volkwagen înseamnă, după cum bine știm, „Mașina poporului”.

Citește continuarea pe Profit.ro.