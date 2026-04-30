Autobuz căzut în Sena, lângă Paris. Vehiculul s-a scufundat complet

Un autobuz s-a ciocnit joi dimineaţă, la sud de Paris, de un vehicul care staţiona, iar apoi a căzut în Sena, într-un accident spectaculos în care toate cele patru persoane aflate la bordul autobuzului au fost salvate, relatează AFP.

„Un autobuz care circula în localitatea Juvisy-sur-Orge a ieşit de pe şosea şi a căzut în Sena în circumstanţe care nu au fost stabilite în acest stadiu”, a indicat parchetul din Evry, localitate situată la sud de capitala franceză, scrie Agerpres.

Potrivit parchetului, „în autobuz se aflau şoferul şi alte trei persoane”.

„Toţi au fost salvaţi. Ancheta în curs privind acuzaţia de vătămare corporală involuntară adusă şoferului vehiculului a fost încredinţată” poliţiei, a adăugat acesta.

Potrivit prefecturii, autobuzul a atras în căderea sa un „vehicul uşor la nivelul” unui chei de pe malul Senei. Potrivit unei surse sindicale, nimeni nu se afla în maşina care staţiona.

În jurul orei locale 11:00 (12:00 în România), mai multe vase navigau în zona accidentului. De asemenea au fost trimise o dronă şi un elicopter.

Autobuzul s-a scufundat complet în fluviu, în apropierea unui pod. Maşina de care s-a ciocnit a ajuns şi ea în apele Senei.

Potrivit unor surse sindicale, este vorba de un autobuz de tip şcoală, ceea ce explică prezenţa atâtor de puţini pasageri la bord.