Automatizări în eCommerce: cum crește un magazin online, în mod predictibil

La Stup găsești tot ce ai nevoie dacă vrei să începi sau să crești o afacere: o comunitate de peste 35.000 de membri, evenimente gratuite unde poți învăța despre schimbări fiscal, digital marketing, vânzări și multe altele și peste 20 de parteneri cu servicii la preț preferential pentru comunitatea Stup. Astăzi povestim cu echipa Gomag, partenerul Stup care îți oferă toate instrumentele și suportul necesar pentru a vinde în online. Și dacă vrei să afli mai multe despre Stup, intră aici.

La o privire chiar și superficială pe piața de comerț electronic din România, tendințele principale ne spun că antreprenorii automatizează tot mai mult pentru a-și optimiza resursele, fie ele de timp, bani, oameni sau energie.

Acest trend e și o consecință a evoluției sistemelor AI și de automatizare, ce au devenit rapid extrem de accesibile, inclusiv pentru publicul larg.

Rezultatele acțiunilor de automatizare se reflectă și în cifrele legate de utilizarea GoBots, singurii roboți pentru automatizare ce pot fi găsiți nativ într-o platformă românească – și pe care îi poți activa exclusiv în Gomag.

De exemplu, doar în luna mai a acestui an GoBoții au efectuat peste 150 milioane de acțiuni în magazinele ce îi folosesc, pentru procesarea comenzilor, gestionarea produselor și clienților, trimiterea de mail-uri și SMS-uri.

Calculat în ore, vorbim de aprox. 45.000 de ore economisite de comercianții Gomag.

Uite, în mod specific, și alte cifre, pentru Merchandiser Bot (responsabil pentru gestionarea produselor dintr-un magazin), care până în luna februarie observăm că a realizat 37.414.436 interacțiuni, adică 104.000 ore (est. 10 secunde economisite per interacțiune).

În bani, s-au economisit orientativ 2.6 mil RON, calculat la salariu minim de 25 ron / ora brut.

Sau, alte cifre, pentru CRM Bot (responsabil de gestionarea clienților), arată că a efectuat 86.338.604 interacțiuni => 240.000 ore (est. 10 secunde economisite per interacțiuni) => Bani economisiți = 6 mil RON la salariu minim de 25 RON / oră brut.

Automatizarea e aici să rămână.

E bine de știut, însă, că un procent mic – încă – de antreprenori, o folosesc la potențialul maxim, lucru pe care îl observăm inclusiv în rândul comercianților Gomag.

Dacă ai deja un magazin online sau vrei să îți deschizi unul în curând, poate chiar pe Gomag , în articolul de azi vei găsi moduri concrete de creștere folosind automatizările și formula vânzărilor predictibile, împreună.

Hai să vedem despre ce e vorba!

Cuprins Automatizări în eCommerce pentru creștere

1. Optimizarea costului de achiziție clienți

2. Creșterea ratei de conversie în magazin

3. Fidelizarea clienților & comunicarea post-comandă

1. Optimizarea costului de achiziție clienți

Obiectiv: Atragerea lead-urilor și transformarea lor în clienți repetitivi.

Evenimente declanșatoare & oferte inițiale

✅ Recomandări personalizate post-comandă

Tool Gomag: Email Bot

După orice comandă → trimite emailuri cu produse populare, în stoc mare sau noutăți.

Pe bază de categorii → trimite automat cross-sell sau upsell relevant.

Pentru comenzi de peste un anumit prag → recomandări de produse high-end.

Pe SKU specific → email cu ghid de utilizare + produse complementare.

Pe marcă → email cu alte produse din aceeași marcă.





✅ Reminder pentru produse consumabile

Tool Gomag: Email Bot

Activează re-comenzi printr-un email automat trimis înainte ca produsul să se termine (ex., de produse: filtre, detergenți, cosmetice etc.).





✅ Campanii pe grupuri de clienți

Tools Gomag: Email Bot + Grupuri Clienți / CRM Bot

Clienți B2B → campanii upsell/cross-sell la X zile după comandă.

Clienți cu multe retururi → email cu produse + recomandarea plății cu cardul.

Clienți cu abonament → email de menținere & beneficii extra.

Clienți frecvenți → campanii rapide de fidelizare (la 3-10 zile de la comandă).





✅ Campanii pe bază de tag-uri

Tools Gomag: Email Bot + CRM Bot

Clienți campanie comercială Black Friday / V-Day etc. → follow-up cu ofertă specială.

Tag pentru beneficii (ex: cadou, transport gratuit) → email cu oferte similare.

Tag pentru ambasadori (care îți dau recenzii, UGC) → email cu recompensă și cross-sell.

2. Creșterea ratei de conversie în magazin

Obiectiv: Îmbunătățirea experienței de cumpărare și creșterea valorii pe comandă.

✅ Marcaje automate pentru produse

Tool Gomag: Merchandiser Bot

Produse noi → marcaj „Noutăți” sau tematic (Paște, Crăciun etc.).

Preț mic → marcaj „Lichidare” / „Chilipir”.

Stoc redus → „Stoc limitat” / „Ultimele bucăți”.

Produse la reducere → marcaj „Promoții”.

Produse cu brand popular → marcaj de brand.





✅ Campanii pe atribute (categorie, marcă, SKU)

Tools Gomag: Merchandiser Bot + Listă de Prețuri

Aplici discount automat în funcție de atribut.

Selectezi rapid produsele în campanii fără intervenție manuală.





✅ Asigurarea acurateței în magazin

Tools Gomag: Merchandiser Bot + Order Bot

Schimbi automat statusul produselor în funcție de condițiile setate.

Aplici / elimini automat discounturi sau marcaje promoționale.

Generezi automat facturi și AWB-uri în funcție de statusul comenzii.

Limitezi automat cantitatea pentru anumite produse.





✅ Recuperarea comenzilor neplătite

Tool Gomag: Email Bot / aplicația recuperare coș / email tranzacțional de recuperare plată

Automatizezi follow-up-ul pentru comenzile abandonate sau neconfirmate.

Poți adăuga în mail și produse complementare pentru conversie.

3. Fidelizarea clienților & comunicarea post-comandă

Obiectiv: Creșterea LTV și transformarea clienților în ambasadori de brand.

✅ SMS cadou post-comandă

Tool Gomag: SMS Bot

După plată → SMS cu PDF educativ, video sau cod de reducere.

Anunț cadou în colet pentru a genera anticipație și a crește rata de ridicare comenzi.





✅ Cerere recenzie cu recompensă

Tool Gomag: Email Bot

Trimite automat cererea de review după X zile.

Bonus: oferi voucher (fără să-l condiționez de lăsarea unui review pozitiv) ca semn de apreciere.





✅ Campanii aniversare automatizate

Tool Gomag: Email Bot + CRM Bot (alocare tag)

Nume client → mail personalizat de onomastică.

6 luni de la prima comandă → reducere sau redirect către campanie activă.





✅ Program de fidelitate automatizat

Tool Gomag: Aplicația Puncte de Fidelitate

Clienții primesc puncte automat în funcție de valoarea comenzilor → motivație continuă de cumpărare.

Ok, ok, dar ce sunt GoBoții din Gomag?

GoBoții sunt „super-angajații” tăi digitali, roboți special creați pentru automatizare exclusiv în platforma Gomag, disponibili non-stop:

Merchandiser Bot – gestionează afișarea și marcarea produselor.

– gestionează afișarea și marcarea produselor. Order Bot – administrează comenzile automat.

– administrează comenzile automat. CRM Bot – segmentează clienții, alocă tag-uri, optimizează comunicarea.

– segmentează clienții, alocă tag-uri, optimizează comunicarea. Email Bot – trimite automat emailuri tranzacționale și de marketing.

– trimite automat emailuri tranzacționale și de marketing. SMS Bot – gestionează comunicările prin SMS post-comandă.

Ceea e ce important să reții e ca nu poti automatiza totul.

Sigur, instrumentele AI generative printre care amintim și de Gomag Prompt (generator AI de descrieri de produse) te pot ajuta inclusiv pe partea de creație.

Însă e vital să adaptezi totul la specificul brandului tău și să adaugi acel strop atât de necesar de interacțiune umană.

În schimb, concentrează-te să automatizezi sarcinile repetitive, ce se întâmplă de fiecare dată la fel.

Adică exact task-urile de rutină, care îți consumă cel mai mult timp și te fac să te plafonezi datorită frustrării.

Prin automatizări inteligente și strategic aliniate cu sistemul de vânzări predictibile, îți optimizezi resursele, îți crești profitul și deții un magazin online care funcționează eficient, cu intervenție minimă.

Așa că nu mai sta pe gânduri!

Dacă vinzi cu Gomag, activează chiar acum GoBoții și lasă-i să lucreze pentru tine – constant, precis și mereu pregătiți.

***

BT Stup este un loc pentru toți antreprenorii, creat cu scopul de a-i conecta pe aceștia cu furnizori de servicii și produse pentru înființarea, gestionarea sau managementul unei afaceri. La Stup se desfășoară inclusiv evenimente pentru antreprenori și viitori antreprenori, organizate atât de BT, cât și de partenerii acestei inițiative. BT Stup este dedicat tuturor antreprenorilor, indiferent de banca la care sunt clienți.

Acest articol face parte dintr-o intiativa Banca Transilvania, care își dorește să sprijine antreprenorii și să le ofere toate informațiile necesare atunci când se află la început de drum. Dacă dorești să începi o afacere, BT este lângă tine cu resurse, informații și know-how. Pentru ca ție să îți fie mai ușor.

Articol susținut de Banca Transilvania