Autonomie record și GPS care nu te lasă la greu. HUAWEI WATCH GT 6 e partenerul de aventură pe care merită să-l iei cu tine

Când te pregătești de o drumeție, o călătorie, un antrenament sau chiar de o plimbare, ai câte un „kit” specific pentru fiecare, fie că vorbim de un rucsac bine echipat, un troller stylish sau pur și simplu o borsetă și o cafea. Ce ar merita să aibă, însă, toate în comun? Noul ceas inteligent HUAWEI WATCH GT 6 este partenerul de călătorie – în parc, pe munte sau într-o altă țară – pe care poți să te bazezi că rămâne la fel de activ ca tine pe toată durata plecării. Cea mai nouă serie de smartwatch-uri din gama HUAWEI vine cu o autonomie impresionantă a bateriei, date de GPS extrem de precise și o mulțime de funcții care te ajută să-ți monitorizezi sănătatea, toate sub un design premium și rafinat.

Disponibil deja în HUAWEI Store și la partenerii autorizați din România, WATCH GT 6 vine ca o continuare firească a tradiției brandului, dar aduce în prim-plan o combinație de inovații tehnologice și materiale de top care îl pun în prim-plan.

HUAWEI WATCH GT 6: până la trei săptămâni de autonomie fără grija încărcării

Cum ar fi să pleci într-o călătorie de peste două săptămâni și să uiți acasă încărcătorul ceasului? Nicio problemă pentru HUAWEI WATCH GT 6, care ridică din nou ștacheta în ceea ce privește autonomia: până la 21 de zile fără încărcare pentru versiunile GT 6 Pro și GT 6 de 46 mm, respectiv până la 14 zile pentru ediția de 41 mm.

Cum reușește? Secretul stă în noile baterii cu 10% conținut de siliciu și o formă optimizată, care permit o capacitate cu 65% mai mare față de generația anterioară. Este un pas important înainte, pentru că siliciul adăugat în baterie o face să stocheze mai multă energie și să reziste mai bine șa încărcări repetate. Rezultatul? O baterie care îți oferă mai mult timp.

La asta se adaugă și o utilizare mai inteligentă a spațiului intern, cu 28% mai eficient decât în generația anterioară GT, și algoritmi avansați de economisire a energiei care funcționează în fundal, adaptând consumul în funcție de stilul tău de viață.

GPS de ultimă generație, pentru o precizie care îți oferă siguranță

La fel ca autonomia bateriei, precizia GPS-ului este un criteriu esențial pe care îl aștepți de la un ceas inteligent. Sistemul îmbunătățit integrat în HUAWEI WATCH GT 6, denumit Sunflower, duce localizarea la un alt nivel, oferind date exacte și stabile chiar și în condiții dificile.

WATCH GT 6 duce performanțele predecesorilor săi și mai departe, fiind capabil să cartografieze cu o precizie remarcabilă traseele de alergare, ciclism sau drumeții.

Avantajele nu se rezumă doar la monitorizarea performanțelor sportive. În natură, datele GPS precise sunt esențiale și pentru siguranța ta, ajutându-te să rămâi pe traseu și să eviți să te rătăcești în zone necunoscute.

TruSense™: date exacte care îți oferă o mulțime de indicii despre sănătatea ta

Sistemul TruSense™ cu care vin echipate ceasurile din seria HUAWEI WATCH GT 6 este o inovație care transformă monitorizarea sănătății într-o experiență de încredere.

Pe lângă măsurarea cu ultra-precizie a ritmului cardiac, sistemul analizează saturația oxigenului în sânge, tensiunea arterială, calitatea somnului și mulți alți indicatori validați prin certificări oficial recunoscute în industrie.

Una dintre funcțiile cele mai apreciate de pasionații de sport este HRV (Heart Rate Variability), disponibilă pe HUAWEI WATCH GT 6. Aceasta măsoară variațiile dintre bătăile inimii și oferă informații valoroase despre nivelul de stres, starea de recuperare sau potențialul de efort. Practic, HRV te ajută să iei decizii inteligente: dacă e momentul să îți împingi limitele la un antrenament intens sau, dimpotrivă, să îți acorzi o zi de pauză pentru recuperare.

Funcția Health Insights îți pictează un tablou complet al stării tale de bine

În viața de zi cu zi, stresul, programul încărcat și lipsa odihnei își pun amprenta asupra sănătății. HUAWEI WATCH GT 6 vine în ajutor prin funcția Health Insights, complet actualizată, care îți oferă o analiză personalizată și intuitivă a stării de sănătate.

Cum? Integrează date despre somn, emoții, antrenamente și sănătatea inimii, iar cu ajutorul algoritmilor avansați extrage tendințe și îți oferă recomandări clare. Rezultatul este un tablou complet, care te ajută să înțelegi mai bine cum reacționează corpul tău și ce poți face pentru a-ți menține echilibrul.

Pasiunea pentru ciclism ajunge la următorul nivel cu Cycling Virtual Power

Pentru pasionații de ciclism, HUAWEI a introdus o premieră: funcția Cycling Virtual Power, disponibilă exclusiv pe seria WATCH GT 6. Aceasta calculează cu o acuratețe impresionantă puterea de pedalare, oferindu-ți informații precise despre intensitatea efortului.

Este un avantaj major pentru antrenamente, pentru că îți permite să reglezi mai bine intensitatea și să îți planifici sesiunile în funcție de obiectivele personale.

O estetică premium, între rafinament și robustețe

Pe lângă performanțele tehnice, HUAWEI WATCH GT 6 impresionează prin designul său elegant și materialele de calitate superioară. Carcasa din aliaj de titan de calitate aeronautică, ecranul protejat de sticlă safir și capacul posterior din ceramică nanocristalină asigură nu doar durabilitate, ci și un aspect sofisticat.

Ecranul, cu o luminozitate maximă de 3000 niți, oferă vizibilitate excelentă chiar și în plin soare, ceea ce îl face perfect pentru activitățile outdoor. În plus, seria propune două versiuni pentru stiluri diferite: ediția de 46 mm, inspirată din ciclism și cu un design robust și varianta de 41 mm, o abordare mai elegantă în cinci culori atractive.

Alege seria HUAWEI WATCH GT 6 și bucură-te de cadouri și oferte speciale

Seria HUAWEI WATCH GT 6 poate fi achiziționată acum din HUAWEI Store, la prețuri de la 1.249 pentru modelele standard și de la 1.799 lei pentru variantele Pro. Până pe 31.10.2025, fiecare achiziție vine cu beneficii suplimentare: o curea cadou, un cupon de reducere de 200 lei aplicat direct și10x puncte în HUAWEI Store.

În plus, conectând ceasul la aplicația HUAWEI Health, primești și o reducere de 50% pentru o lună și un an de acces gratuit la pachetele Watch Faces VIP.

Articol susținut de HUAWEI