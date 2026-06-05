Autoritatea Navală explică de ce drona din Portul Constanța nu a putut fi detectată de radar

Reprezentanţii Autorităţii Navale Române (ANR) au anunţat că drona care a explodat, vineri, în Portul Constanţa, nu ar fi putut fi observată pe radar deoarece ambarcaţiunile de acest fel sunt dificil sau imposibil de detectat în mod constant, din cauza modului în care sunt construite, informează News.ro.

Reprezentanţii ANR au transmis, vineri, printr-un comunicat de presă, că Autoritatea Navală Română a acţionat în conformitate cu procedurile aplicabile încă din primele ore ale dimineţii, în legătură cu obiectul identificat astăzi în portul Constanţa, în dreptul danei 78.

„Autoritatea Navală Română asigură monitorizarea traficului navelor prin sistemele VTS/VTMIS şi gestionează aspectele care ţin de siguranţa navigaţiei în zonele aflate în competenţa sa. Cadrul legislativ aplicabil conferă ANR responsabilităţi privind monitorizarea şi managementul traficului naval, respectiv al navelor aflate în apele naţionale navigabile, şi nu atribuţii de monitorizare operaţională a vehiculelor maritime fără echipaj cu destinaţie militară, responsabilitate care revine instituţiilor competente în domeniul apărării şi securităţii naţionale”, au afirmat reprezentanţii ANR.

Ei au explicat Autoritatea Navală nu dispune de apratura necesară pentru detectarea unor vehicule maritime de tipul dronelor navale.

„Trebuie subliniat faptul că afirmaţiile potrivit cărora incidentul analizat ar fi putut fi prevenit prin simpla detectare radar de către Autoritatea Navală Română a ţintei respective nu corespund realităţii tehnice. Sistemele radar utilizate pentru supravegherea traficului naval sunt proiectate în principal pentru detectarea şi urmărirea navelor şi a obiectelor care prezintă o semnătură radar. Ambarcaţiunile de mici dimensiuni, precum şi obiectele pentru utilizare militară care nu au o structură metalică sau sunt construite pentru a împiedica observarea pe radar, sunt dificil sau imposibil de detectat în mod constant. În asemenea situaţii, identificarea, confirmarea şi urmărirea unei ţinte devine extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă cu echipamentele din dotarea Autorităţii Navale”, au mai precizat reprezentanţii ANR.

Ei au adăugat că Autoritatea Navală Română este în permanent contact cu toate instituţiile competente, iar în baza schimbului de informaţii şi a măsurilor preventive adoptate, manevrele navelor în porturile Constanţa Nord şi Constanţa Sud au fost suspendate la ora 08.15, fiind reluate începând cu ora 15.