Autoritatea Vamală sesizează Poliția, după dispariția a 700.000 de euro confiscate în ianuarie la Aeroportul Otopeni. În sac mai erau „doar o bancnotă și coli de hârtie”

Autoritatea Vamală Română (AVR) a anunțat, luni, că a sesizat Poliția și a declanșat un control intern după ce a constatat dispariția unei sume de aproape 700.000 de euro.

Potrivit AVR, banii fuseseră reținuți de lucrătorii vamali pe 9 ianuarie 2026, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, de la o persoană sosită din Dubai, în cadrul unei acțiuni de control vamal.

Ulterior, suma a fost depozitată în incinta Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători, până la clarificarea situației juridice.

„În momentul reținerii bunurilor, cei responsabili erau obligați să respecte mai multe proceduri, printre care întocmirea unui monetar și notarea seriilor bancnotelor”, a explicat instituția.

Când a trebuit restituită suma, în sac mai erau „doar o bancnotă și coli de hârtie”

AVR a precizat că „dispariția a fost constatată în contextul demersurilor pentru restituirea sumei, după emiterea unei ordonanțe de clasare în cazul respectiv”.

„La verificarea sacului în care erau păstrați banii, s-a constatat că acesta conținea doar o bancnotă și coli de hârtie. Camera de depozitare nu este prevăzută cu sistem de supraveghere video, însă culoarul de acces este monitorizat”, se arată în comunicat.

AVR a spus că în prezent polițiștii fac „cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care a dispărut suma”.

„Controlul intern al AVR vizează respectarea procedurilor de reținere, evidență și depozitare a bunurilor, precum și responsabilitățile persoanelor care aveau acces la spațiul respectiv”, a conchis instituția.