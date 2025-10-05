Autoritățile din Lituania au descoperit ce se afla în baloanele care au pătruns în spațiul aerian al țării și au blocat ore întregi aeroportul din Vilnius

Până la 25 de baloane cu aer cald de mici dimensiuni au intrat sâmbătă seara în spațiul aerian al Lituaniei și au determinat închiderea aeroportului din Vilnius, provocând întârzieri de mai multe ore, au anunțat autoritățile.

Potrivit Centrului Național de Management al Crizelor, baloanele au perturbat 30 de zboruri, afectând aproximativ 6.000 de pasageri. Traficul aerian a fost reluat duminică, la ora 4:50 (01:50 GMT).

Aceste baloane transportau 12.000 de pachete de țigări, a declarat pentru agenția de presă Baltic News Service (BNS) purtătorul de cuvânt al Serviciului de Grăniceri al Statului (VSAT) Giedrius Mišutis, potrivit serviciului național de radio-televiziune LRT.

„Este foarte important să fie găsite și să se stabilească cine intenționează să le recupereze”, a spus el, adăugând că poliția desfășoară activ căutări pentru a le localiza.

Poliția din regiunea Vilnius a confirmat că inspectează posibile locuri de aterizare și că au fost găsite urme de țigări în mai multe zone. „Odată ce agenții localizează un balon, ei efectuează procedurile preliminare și transmit informațiile către poliția de frontieră, care coordonează investigația”, a precizat departamentul.

Un incident similar a avut loc în luna august, când 26 de baloane folosite pentru contrabandă au pătruns în spațiul aerian al Lituaniei, potrivit lui Vitkauskas.

Pachetele cu țigări de contrabandă au fost lansate din Belarus

Mišutis a declarat că baloanele au pătruns probabil atât de adânc pe teritoriul Lituaniei deoarece contrabandiștii le-au lansat nu direct de la graniță, ci de la câțiva kilometri din interiorul Belarusului.

„Se ridică vertical și traversează frontiera la altitudine mare, apoi coboară mult mai departe, în interiorul țării — așa au ajuns până la Vilnius”, a explicat el.

Vitkauskas a precizat că este puțin probabil ca scopul contrabandiștilor să fi fost perturbarea activității aeroportului, dar a adăugat că „nu poate fi exclus cel mai grav scenariu”.

„De obicei, contrabandiștii lansează baloanele din zone unde pot recupera ușor marfa – nu în apropierea aeroportului, unde operațiunile de căutare sunt intense”, a spus el.

Centrul Național pentru Coordonarea Controlului Frontierei (NKVC) încearcă încă să stabilească câte baloane au aterizat pe teritoriul Lituaniei și câte dintre ele transportau marfă de contrabandă.

„Astfel de baloane sunt folosite de regulă de contrabandiști. Dacă direcția vântului este favorabilă, numărul lor poate ajunge la zeci sau chiar mai mult”, a declarat Buta.

Potrivit datelor furnizate de Serviciul de Grăniceri (VSAT), inclusiv incidentul de sâmbătă, până acum au fost detectate 501 baloane de contrabandă în acest an – de 2,2 ori mai multe decât în tot anul 2024, când au fost înregistrate 226. Mišutis a precizat că baloanele sunt folosite exclusiv pentru transportul de țigări.

Foto: © MrFly | Dreamstime.com