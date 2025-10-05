Baloane „suspecte” au forțat închiderea principalului aeroport din Lituania. Zboruri anulate sau redirecționate către alte țări

Operațiunile pe cel mai mare și mai aglomerat aeroport din Vilnius au fost suspendate timp de câteva ore, mai mult zboruri fiind deviate, din cauza unor baloane care au intrat în în spațiul său aerian, a declarat operatorul aeroportului, informează Reuters.

Aviația europeană a fost aruncată în haos în repetate rânduri în ultimele săptămâni din cauza apariției dronelor și a incursiunilor aeriene, inclusiv la aeroporturile din Copenhaga și Munchen.

Traficul aerian la Vilnius a fost reluat duminică la ora 4:50 dimineața, după ce sâmbătă seara s-a luat decizia de a închide spațiul aerian „din cauza unor posibile baloane care se îndreptau spre aeroportul din Vilnius”, a declarat operatorul într-un comunicat publicat pe pagina sa de Facebook.

Zboruri deviate către Letonia și Polonia

Șeful Agenției Naționale de Gestionare a Crizelor din Lituania a declarat sâmbătă seara că 13 baloane se îndreptau către aeroportul din Vilnius, a relatat postul de public de televiziune LRT.

Conform anunțurilor publicate pe site-ul Administrației Federale a Aviației din SUA, restricțiile de zbor au fost impuse din cauza „zborurilor cu baloane cu aer cald”.

Aeroportul din Vilnius a declarat că închiderea a afectat o serie de zboruri din timpul nopții, majoritatea zborurilor care urmau să sosească fiind redirecționate către Letonia și Polonia, în timp ce zborurile de plecare au fost anulate. Un zbor care urma să sosească din Copenhaga s-a întors în Danemarca.

Lituania, țară membră a NATO, a declarat în august o zonă de interdicție aeriană de 90 km paralelă cu granița cu Belarus, ca răspuns la intrarea dronelor din această țară, afirmând că acest lucru va permite forțelor sale armate să reacționeze la violarea spațiul aerian.

Lituania, un susținător puternic al Ucrainei, are o frontieră de 679 km cu Belarus, un aliat apropiat al Rusiei. Capitala Vilnius se află la aproximativ 30 km de frontieră.

Sursă foto: Dreamstime.com