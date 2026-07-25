Autoritățile din Panama spun că mai mulți cetățeni au fost păcăliți să lupte în războiul din Ucraina: „Credeau că merg ca agenți de securitate privați sau să conducă utilaje de construcții”

Cel puțin 15 panamezi au fost recrutați pentru a participa la războiul între Rusia și Ucraina, unul dintre ei fiind ucis, au anunțat vineri autoritățile din Panama, avertizând populația împotriva acestui „risc mortal”, relatează AFP, conform Agerpres.

Ministerul de Externe din Panama a indicat că anchetează prezența cetățenilor din Panama în acest conflict, început în 2002 când Rusia a invadat Ucraina, după plângeri ale familiilor ale căror rude fuseseră înrolate.

Ministrul de externe interimar Carlos Arturo Hoyos a declarat canalului de televiziune Telemetro că cel puțin 15 cetățeni panamezi au fost recrutați pentru a participa la război din 2025, fără a preciza în care tabără.

„Unii știau exact în ce se angajează, dar alții consideră că au fost înșelați crezând că sunt angajați să lucreze ca agenți de securitate privați sau să conducă utilaje de construcții”, a explicat el vineri.

„Oamenii trebuie să rămână vigilenți, știind că aceasta poate reprezenta un risc – un risc mortal”, a adăugat el.

Potrivit lui Hoyos, care nu a oferit niciun detaliu, o persoană a decedat, iar alte câteva sunt date dispărute.

Moscova: „contractele semnate sunt de natură voluntară”

Un alt ministru, Juan Carlos Orillac, a calificat situația drept „rușinoasă”, declarând că guvernul panamez și președintele nu au nicio legătură cu aceasta.

„Nu suntem de acord, nu suntem implicați și nu avem nicio intenție ca aceasta să se producă”, a declarat el, referindu-se la recrutare.

Biroul procurorului general a indicat că, după ce a primit plângeri în acest sens, a declanșat două anchete cu scopul de a stabili dacă au fost comise infracțiuni în Panama în legătură cu aceasta și a stabili responsabilitățile.

Ministerul de Externe panamez a indicat că a cerut în mai multe rânduri informații ambasadelor Rusiei și Ucrainei, ridicând totodată problema pe lângă Moscova și Kiev.

Totuși, potrivit MAE panamez, autoritățile ruse au răspuns că „contractele semnate sunt de natură voluntară și rezultă dintr-o decizie individuală din partea fiecăruia dintre cei care le semnează”.