Autoritățile din SUA au luat la întrebări Tesla din cauza sistemului de conducere „Mad Max”

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA (NHTSA) a anunțat că a cerut informații de la Tesla privind noul mod de asistență la conducere denumit „Mad Max”, care funcționează la viteze mai mari decât alte versiuni, transmite Reuters.

Unii șoferi au spus pe rețelele de socializare că vehiculele Tesla care utilizează versiunea mai agresivă a sistemului său de conducere complet autonomă (FSD) ar putea funcționa peste limitele de viteză afișate.

Alții au lăudat sistemul și au postat clipuri video care arată cum mașinile lor Tesla schimbă benzile pentru a se strecura cât mai rapid în condiții de trafic aglomerat:

„NHTSA este în contact cu producătorul pentru a colecta informații suplimentare. Persoana care se află la volan este pe deplin responsabilă pentru conducerea vehiculului și respectarea tuturor legilor privind siguranța traficului”, a transmis agenția guvernamentală americană.

La începutul acestei luni, NHTSA a deschis o anchetă privind 2,9 milioane de vehicule Tesla echipate cu sistemul FSD, din cauza zecilor de sesizări privind încălcări ale siguranței traficului și accidente.

Aceasta a spus că analizează 58 de rapoarte privind probleme legate de încălcări ale siguranței rutiere la utilizarea FSD, inclusiv 14 accidente și 23 de răniți.

Tesla nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, dar săptămâna trecută a repostat o postare pe rețelele sociale care descria modul Mad Max ca accelerând și șerpuind „prin trafic la o viteză incredibilă, totul în timp ce rămâne extrem de lin. Conduce mașina ca pe o mașină sport. Dacă ești în întârziere, acesta este modul potrivit pentru tine”.

NHTSA a declarat la începutul acestei luni că FSD – un sistem de asistență care impune șoferilor să fie atenți și să intervină dacă este necesar – a „indus un comportament al vehiculului care a încălcat legile privind siguranța rutieră”.

Agenția a afirmat că are șase sesizări în care un vehicul Tesla, care funcționa cu FSD activat, „s-a apropiat de o intersecție cu semaforul roșu, a continuat să circule în intersecție împotriva semaforului roșu și a fost ulterior implicat într-un accident cu alte autovehicule”.

Tesla afirmă că FSD „te va conduce aproape oriunde cu supravegherea ta activă, necesitând o intervenție minimă”, dar nu face mașina să se conducă singură.

FSD-ul Tesla, care este mai avansat decât sistemul său Autopilot, este investigat de NHTSA de un an.

În octombrie 2024, NHTSA a deschis o anchetă asupra a 2,4 milioane de vehicule Tesla cu FSD după patru coliziuni în condiții de vizibilitate redusă a drumului.

