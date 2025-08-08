Autorităţile locale vor putea reţine o parte din ajutorul social, dacă beneficiarul are datorii la bugetul local / Cum motivează Guvernul

În România există „foarte, foarte mulţi cetăţeni care primesc ajutorul social şi nu plătesc nici impozite, nici taxe, nici amenzi”, spune vicepremierul Tanczos Barna, care a anunțat modificări legislative în privința beneficiarilor de ajutoare sociale.

În pachetul 2 cu măsuri fiscale vizând administrația publică, pus în dezbatere publică joi seară de Ministerul Dezvoltării, este prevăzut că autorităţile locale vor putea pune popriri asupra unei părţi din ajutorul social, în situaţia în care beneficiarul acumulează datorii la bugetul local.

Vicepremierul Tanczos Barna a explicat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Oradea, că autorităţile locale vor avea noi instrumente pentru a încasa impozitele, pentru a crește capacitatea acestora de încasare a texelor și impozitelor locale.

„La creşterea capacităţii financiare veţi vedea foarte multe propuneri, noutăţi în ceea ce priveşte încasarea, noi instrumente pentru autorităţile locale de a încasa impozitele. De exemplu, constrângeri în ceea ce priveşte eliberarea de autorizaţii de construcţie – dacă ai datorii nu poţi să mai iei autorizaţie de construcţie, constrângeri în ceea ce priveşte permisul de conducere, constrângeri în ceea ce priveşte achiziţia de autoturisme – dacă ai datorii la autoritatea locală, impozit, taxe neplătite, nu poţi să-ţi înmatriculezi maşina nou cumpărată, nu poţi să-ţi recuperezi permisul dacă ai neplătite amenzile, din ajutorul social se pot reţine, nu total, dar parţial sume pentru acoperirea datoriilor, pentru că sunt foarte, foarte mulţi cetăţeni care primesc ajutorul social şi nu plătesc nici impozite, nici taxe, nici amenzile care au fost aplicate”, a declarat Tanczos Barna, citat de News.ro.

Potrivit Ministerului Muncii, sunt în România există ître 250.000 si 260.000 de beneficiari de ajutoare sociale.