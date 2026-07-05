„Autoritățile statului au fost complice”. Renate Weber povestește ce a găsit Avocatul Poporului, în urmă cu un an, la azilul ilegal de la Dumbrava. „Era ca o colonie”

În urmă cu un an, Avocatul Poporului descria „o situație deosebit de gravă” în Bihor: transferul ilegal cu ambulanțe a sute de persoane vulnerabile din toată țara către adresa lui Viorel Pașca, din localitatea Dumbrava. „Mai mult, chiar Poliția lua oameni de pe stradă din mai multe locuri din țară, chiar locuri foarte îndepărtate, trimițându-i acolo”, a declarat pentru HotNews Renate Weber, Avocatul Poporului.

Viorel Pașca „le-a dus pe colegele mele strict unde a vrut și nu au observat nereguli înăuntru. Însă, nu ne-am limitat la acea activitate”, susține Renate Weber.

Avocatul Poporului spune că, în urma anchetei făcute la fața locului, a transmis adrese către ANPDP și Ministerul Muncii, dar și către spitalele care trimiteau acolo pacienți.

Raportul Avocatului Poporului îi citează pe reprezentanții unui spital care descriu locul drept „plasa de urgență pentru multe situații sociale”. Acest fragment din document este folosit acum de avocatul lui Pașca în apărarea lui.

Renate Weber povestește că Avocatul Poporului a aflat despre azilul gestionat de Viorel Pașca la Dumbrava, în urma unei anchete mai ample privind deficitul de locuri disponibile în centrele pentru persoane cu dizabilități.

După o analiză a situației din întreaga țară, reprezentanții Avocatului Poporului și-au aplecat atenția asupra unui caz semnalat de presa locală din Bihor: un centru neautorizat condus de „bunul samaritean” Viorel Pașca, care primea bolnavi din toată țara. Așa au început, în primăvara anului 2025, primele controale la casele sale din satul Dumbrava.

„Problema e la autoritățile statului”/ „Centru nu era”

„Le-a dus pe colegele mele strict unde a vrut și nu au observat nereguli înăuntru. Însă, nu ne-am limitat la acea activitate: am continuat investigația, tocmai pentru că deja se înmulțiseră relatările din presă în legătură cu felul în care unii oameni ajung acolo fără să știe unde ajung. Doar sunt trimiși de instituții ale statului”, afirmă Renate Weber pentru HotNews.

Renate Weber. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Astfel, într-o adresă către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, din 19 iunie 2025, Avocatul Poporului a ajuns să constate următoarea stare de fapt: în centrul neautorizat se aflau „329 de persoane, din care peste 70% provin din alte județe, în proporție de 79% fiind aduse cu ambulanța. În lipsa identificãrii unor locuri disponibile în centre rezidentiale publice, persoanele vulnerabile sunt direcționate din unități spitalicești către județul Bihor”, după cum se arată în documentul analizat de HotNews.

Adresa nu se referă exclusiv la centrul de la Dumbrava, acesta fiind amintit doar într-o secțiune a unei analize mai largi.

„Am văzut că există o adevărată practică – unele spitale trimițând acolo (n.e. la Dumbrava) pacienți. Mai mult, chiar Poliția lua oameni de pe stradă din mai multe locuri din țară, chiar locuri foarte îndepărtate, trimițându-i acolo. Deci problema noastră este felul în care autoritățile statului nu s-au implicat sau, dimpotrivă, au fost cumva complice la tot ceea ce era acolo. Nici nu știu cum să-i spun, că centru nu era. Era ca o colonie, ca să fiu foarte, foarte sinceră „, declară Avocatul Poporului, la un an distanță de la publicarea datelor.

Trei dintre spitalele care trimiteu oameni erau din București

Serviciul de Ambulanță din Bihor, citat în documentul din 19 iunie anul trecut, a confirmat pentru instituția condusă de Renate Weber că pacienții ajunși în centrele lui Viorel Pașca erau transportați la solicitarea medicilor din spitalele în care erau internați. Trei dintre ele, din București: Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon”, Spitalul Clinic de Urgență ”Bagdasar-Arseni” și Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor”.

„Câtă vreme unii oameni susțineau că au venit de bună voie acolo, noi nu aveam cum să ne amestecăm. E dreptul fiecărei persoane să facă ce crede de cuviință. Însă, când e vorba de persoane care sunt lipsite de discernământ, care au nevoi speciale și care sunt trimise de instituții ale statului, sigur că este nevoie de autorizație”, explică Weber.

„Ce fel de bunăvoie e asta când te ia Poliția?”

Deși inițial reprezentanților Avocatului Poporului li s-a spus că oamenii erau acolo din propria dorință, continuarea cercetării a arătat că lucrurile nu stăteau așa în toate cazurile. „Nu-i adevărat, nu toată lumea era acolo de bunăvoie”, spune Renate Weber. „Au fost persoane transferate de spitale, fără să știe săracele unde ajung și cum ajung. Ce fel de bunăvoie e asta când te ia Poliția, tu fiind om al străzii, din capătul celălalt al țării, și te duce acolo?”, completează ea.

În discuția cu HotNews, Renate Weber susține că Viorel Pașca se arăta deranjat de întrebările puse de reprezentanții Avocatului Poporului.

Imagine din centrul ilegal de la Dumbrava. Foto: DIICOT

Cum au ajuns spitalele să trimită pacienți la adresa lui Viorel Pașca

După ce instituția a trimis adrese către unități, Spitalul „Sfântul Pantelimon” din Capitală a motivat că Asociația Dumbrava „a fost plasa de urgență pentru multe situații sociale, aflate în unități sanitare și nu numai, în contextul în care administrațiile publice teritoriale (DGASPC, DAS, SPAS) erau depășite de complexitatea și volumul cazurilor”. Această poziție a fost inclusă în documentul publicat în iunie 2025.

„Nu au voie să transfere oameni către un centru care funcționează fără autorizație”

Reprezentanții spitalului susțineau atunci că, din cauza deficitului de locuri, singura alternativă pentru a nu lăsa oamenii în stradă era transferul lor către Asociația Dumbrava. Astăzi de avocatul lui Viorel Pașca, Răzvan Doseanu, folosește acest fragment de raport în apărarea clientului său.

Numai că astfel de transferuri sunt ilegale, semnalează Avocatul Poporului.

„Spitalele nu au voie să transfere către un centru care funcționează fără autorizație. Noi le-am trimis niște adrese și le-am rugat să nu mai trimită oamenii în centre neautorizate, pentru că nu este firesc”, a declarat Weber în discuția cu HotNews.

Avocatul Poporului a explicat că instituția pe care o conduce nu are atribuții de sancționare sau control direct, ci doar rolul de a sesiza autoritățile competente – în cazul descoperirilor din 2025, neregulile au fost comunicate Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități și Ministerului Muncii.

Ministerul Muncii a trimis Corpul de Control

Contactat de HotNews, ministrul de atunci al Muncii, Florin Manole, a spus că a trimis Corpul de Control în Bihor, iar concluziile au fost înaintate Parchetului.

În schimb, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, căreia i se adresa direct recomandarea trimisă de Avocatul Poporului, nu precizează, în răspuns, nicio măsură pe care intenționează să o ia în cazul din Bihor: „ANPDPD își reafirmă angajamentul pentru accelerarea dezinstituționalizării și dezvoltarea serviciilor comunitare”.

HotNews l-a contactat pe președintele instituției de la acea vreme, Adrian Voican, pentru a explica lipsa răspunsului. Acesta ne-a trimis către răspunsul emis în vara anului 2025.

Renate Weber spune că Avocatul Poporului nu s-a concentrat în analiza sa asupra condițiilor de îngrijire din centru, ci asupra responsabilității instituțiilor statului care trimiteau acolo pacienți. „De ce au trimis persoane, indiferent că erau persoane cu dizabilități sau fără dizabilități, cu discernământ redus sau fără discernământ, de ce le-au trimis către un astfel de centru neautorizat? Pentru noi asta a fost problema cea mai importantă”, subliniază ea.

Renate Weber: „Niciodată, nimeni nu a făcut nimic”

Întrebată de HotNews în ce măsură este responsabil Viorel Pașca pentru faptele incriminate acum de procurori și în ce măsură statul, care i-a permis să funcționeze fără autorizație timp de aproximativ două decenii, Renate Weber a răspuns că această clarificare ține acum de ancheta penală în desfășurare.

„Acum e o anchetă penală. În realitate, însă, lucrurile acestea și responsabilitățile trebuiau stabilite de mai multă vreme din punct de vedere administrativ. Omul acesta a fost lăsat să funcționeze în acele centre. I s-a mai atras atenția că trebuie să-și ia autorizație. Doar că niciodată nimeni nu a făcut nimic. Și da, prin lipsa de acțiune și tăcere, practic au devenit complici”, a declarat Weber.

„De ce a intrat domnul Pașca și de ce a vrut să facă acest lucru? Cred că e o chestiune pe care dânsul trebuie să o lămurească. Poate că, de fapt, a vrut să-și ajute semenii. Nu intru eu în mintea domnului Pașca. Însă, responsabilitatea nu e doar a lui, da? Responsabilitatea e și a celor care l-au lăsat să funcționeze”, a încheiat ombudsmanul.

Ce spune prefectul județului despre autorizație și replica lui Renate Weber

În iulie 2025, la o lună de când Avocatul Poporului semnala „o situație deosebit de gravă” în cazul transferurilor la centrele lui Viorel Pașca, și autoritățile din Bihor au efectuat, la cererea prefectului, verificări la adresa sa. Însă, corpul de control, format din specialiști DSVSA, DSP, AJPIS, IPJ de la nivelul județului Bihor, nu a observat nicio neregulă.

Contactat de HotNews, prefectul județului Bihor Marcel Dragoș a precizat că în decembrie 2025 l-a informat pe Viorel Pașca că o nouă modificare legislativă îl obligă să obțină o autorizație.

Renate Weber, la fel ca DIICOT, susține că autorizația era necesară din momentul în care și-a asumat responsabilitatea îngrijirii primelor persoane vulnerabile, în urmă cu douăzeci de ani.