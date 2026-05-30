Autostradă europeană cheie, blocată de un protest împotriva zgomotului și a poluării

Imagine de la protestul din zona autostrăzii A13 Brenner din Austria, sâmbătă, 30 mai 2026. Credit: Joe Klamar / AFP / Profimedia

Mii de localnici au blocat sâmbătă autostrada Brenner din Austria, un coridor vital nord-sud între Germania și Italia prin Munții Alpi, în cadrul unui protest împotriva camioanelor și turiștilor care le aglomerează constant drumurile, a scris Reuters.

Manifestația a fost condusă de Karl Muehlsteiger, primarul din Gries am Brenner, unul dintre orașele din zona șoselei.

Problema traficului excesiv și a poluării din Valea Wipp, care duce la Pasul Brenner, a fost timp de decenii o sursă de tensiune între Austria și Germania. Autoritățile din landul austriac Tirol au introdus diverse măsuri pentru a reduce fluxul, provocând adesea proteste peste graniță.

„Scrieți istorie!”, a declarat Muehlsteiger, citat de agenția de știri APA. Edilul i-a îndemnat pe cei circa 3.000 de protestatari să blocheze simbolic autostrada, la câteva ore după ce poliția a închis cele două capete ale coridorului. Mașinile care au sosit acolo au făcut cale întoarsă.

Închiderea a durat opt ore și nu a provocat haosul de care se temeau mulți, deoarece șoferii au respectat într-o mare măsură recomandările de a evita zona.

Presa locală a relatat că trenurile care tranzitau zona erau aglomerate.

Drumul provincial care ajunge dintr-un oraș în altul de-a lungul autostrăzii a fost deschis doar pentru localnici și trafic local.