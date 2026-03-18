Autostradă nouă până la Aeroportul Otopeni. Va fi gata cu mult înaintea noului terminal de pasageri

Proiectarea și execuția secțiunii de drum de mare viteză care să unească actualul inel de autostradă de centură A0 cu viitorul Terminal 2 al Aeroportului Otopeni a fost scoasă la licitație. Estimată că va costa circa 400 de milioane de lei, noua bucată de autostradă de 2,55 km are termen de finalizare aproape trei ani, în timp ce viitorul nou Terminal 2 de pasageri de la Aeroportul Otopeni nici măcar nu a intrat încă în faza de proiectare.

Compania Națională de Investiții Rutiere a transmis spre validare către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) documentația pentru licitația Drumului Expres care va face legătura între Autostrada A0 București Nord și viitorul Terminal 2 al Aeroportului Internațional Henri Coandă-Otopeni.

Valoarea estimată a investiției este de peste 400 milioane lei.

,,Această conexiune de 2,5 kilometri va reduce la doar două minute un drum care pe rețeaua existentă necesită aproape 20 de minute pentru a parcurge o distanță de 16-20 kilometri. Realizarea conexiunii rutiere va deservi în primă fază comunitățile din zona localității Tunari, dar este imperativă pentru construirea Terminalului 2 al celui mai important aeroport din România. Nu în ultimul rând, va facilita transportul mărfurilor pentru zona Cargo a Aeroportului Otopeni”, a precizat Directorul General al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Gabriel Budescu.

Autostrada către Aeroportul Otopeni:

Lungimea drumului de legătură : 2,55 kilometri ;

; Nod rutier de conexiune cu A0 tip ,,treflă” și o lungime totală a bretelelor de 7,5 kilometri ;

; Pasaje supraterane peste DJ 200 B și Autostrada A0 Nord

Durata de realizare (proiectare și execuție): 30 de luni

Traseul Legăturii rutiere între Autostrada A0 București Nord și viitorul Terminal 2 AIHC, se desfășoară pe teritoriul județului Ilfov, UAT Tunari, desprinzându-se de la kilometrul 29 al Autostrăzii A0 printr-un nod rutier tip treflă.

Proiectul include și legătura rutieră cu Drumul Județean 200 B Tunari-A0-Balotești printr-un sens giratoriu.

Autostrada spre Aeroportul Otopeni ajunge mai repede decât noul terminal

Într-un scenariu optimist, noua șosea de mare viteză spre viitorul Terminal 2 al Aeroportului Otopeni va fi gata în 2029, în condițiile în care construcția noului terminal și a facilităților europortuare pentru extinderea Otopeniului nu are șanse reale de a fi gata până atunci.

Compania Aeroporturi București a scos la licitație în aprilie anul trecut proiectarea viitorului Terminal 2, un contract estimat la 40 de milioane de euro. Abia în septembrie anul trecut au fost depuse 9 oferte, însă nici până acum nu a fost atribuit un câștigător și, implicit, semnat un contract.

În condițiile în care nici etapa de proiectare nu a început, execuția unor astfel de lucrări va trebui scoasă la licitație separat, iar construcția va dura cel puțin 24 de luni, șansele ca Terminalul 2 al AIHC să fie gata în 2030 sunt foarte mici.

De altfel, conform documentației CNAB, principalul obiectiv este „un nou terminal de pasageri cu toate facilităţile necesare, cu o suprafaţă de aproximativ 176.000 mp, care să acomodeze un trafic prognozat pentru anul 2040 de 30 milioane pasageri/an (traficul de pasageri la orele de vârf în noul terminal va putea ajunge la 6.500 de pasageri/oră)”.

„Facilităţile noului terminal vor fi comparabile cu marile aeroporturi europene: minimum 48 de standuri noi de parcare aeronave; minimum 20 de punţi de îmbarcare; spaţii generoase pentru pasageri, sisteme moderne de benzi de bagaje (sosiri şi plecări), echipamente de control de securitate, fluxuri separate pentru aprovizionare, sisteme pentru informarea pasagerilor, iluminare ambientală, acustică optimă, climatizare eficientă şi semnalizare intuitivă, saloane de protocol pentru clienţii companiilor aeriene, saloane VIP, zone diverse de comerţ, toate dimensionate pentru a realiza ”IATA Optimum Level of Service”, potrivit CNAB.

Aeronavele vor dispune de noi căi de rulare moderne, pe o nouă infrastructură aeroportuară.

Alte facilităţi care vor fi realizate: turn de control, remiză PSI, zone pentru handling, clădiri administrative, staţii de transformare, staţii de epurare a apelor, parcări auto pentru autovehiculele pasagerilor.

CNAB spune că se va realiza inclusiv o reţea complexă de drumuri de acces în zonele de landside şi airside, pentru asigurarea conexiunilor rutiere, cu drumuri şi pasaje subterane, între Terminalul actual şi viitorul Terminal.

Terminalul va dispune de staţii moderne de taxi şi de transport public de călători, dar şi de zone speciale pentru autocare, create pentru a evita congestiile de trafic. Noul Terminal va fi conectat la infrastructura rutieră şi la cea feroviară, susține CNAB.