Auxiliarele pentru care părinții plătesc acum sute de lei vor fi gratuite. „Aștept să văd dacă va fi buget. Noi nu avem bani pentru săpun și toner. Ce să mai sperăm la altceva?”

Din 2027, statul ar urma să asigure gratuit auxiliarele școlare. Până atunci însă, părinții continuă să dea zeci sau chiar sute de lei pentru caiete de lucru și culegeri, deși oficial cumpărarea lor este opțională. În realitate, când lecțiile și temele se fac din aceste materiale, părinții spun că nu prea au de ales.

„La clasa pregătitoare este o muncă titanică fără ele. În lipsa lor, ești într-o situație mult mai solicitantă, pe care trebuie să o rezolvi”, spune Cristina Hornoiu, profesor pentru învățământ primar.

Familiile cu care am discutat au plătit zilele acestea între 85 și 200 de lei pentru auxiliare. O mamă cu copil în clasa pregătitoare a dat 156 de lei pentru auxiliare și, separat, 292 de lei pentru un abonament anual la Gazeta Matematică. O alta, cu copil în clasa a III-a a dat 200 de lei pentru zece auxiliare.

Legea nr. 56/2026 promite auxiliare gratuite pentru elevi, preșcolari și antepreșcolari începând din anul școlar 2027-2028. E vorba atât de copiii care învață la stat, cât și de cei din grădinițe și școli particulare acreditate sau autorizate. Și nu e vorba doar de auxiliare, ci și de materiale didactice alternative, jocuri didactice, cărți educative, fișe de lucru, caiete de lucru și alte materiale conforme curriculumului național, în format tipărit și digital.

Alegerea materialelor va fi făcută de către cadrele didactice, însă metodologia nu a fost încă stabilită, așa că lucrurile nu sunt foarte clare. Cristina Hornoiu consideră că soluția ar fi decontarea, prin intermediul școlilor, a materialelor alese pentru fiecare clasă, nu distribuirea unui pachet unic: „Dacă nu va exista un sistem prin care școala să deconteze auxiliarele alese de profesor pentru clasa sa, iar ministerul va impune același pachet tuturor, măsura va fi inutilă. Clasele sunt diferite. Eu nu folosesc anul acesta materialele pe care le-am folosit cu o altă generație, acum cinci ani. Atunci am ales un auxiliar mai simplu, pentru că nivelul clasei era mai scăzut. Cu elevii de acum pot lucra la un nivel mult mai ridicat”, explică învățătoarea.

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