Alegerea lui Tudor Tim Ionescu (ALDE), personaj devenit cunoscut gratie aparitiilor in presa de scandal, in functia de viceprimar al Capitalei, a starnit o avalansa de glume si proteste in mediul online. Utilizatorii Facebook se intrec in glume si bancuri care il ca subiect pe noul viceprimar, glume de la care nu s-au putut abtine nici unii politicieni. Ovidiu Raetchi, candidat PNL la Primaria sectorului 5 in luna iunie, a postat pe reteaua de socializare un „mesaj spiritual”: „Rog cetatenii Capitalei sa intre cu prudenta atunci cand viceprimarul Tudy e singur in birou.”

Sebastian Lazaroiu, fost consilier prezidential al lui Traian Basescu, a scris si el pe Facebook: „Majoritate de stanga, viceprimar de dreapta”.

In mediul online circula si o petitie intitulata in care se subliniaza ca „este penibil, jenant si jignitor pentru noi, bucurestenii, ca Tudy Ionescu sa aiba o functie reprezentativa pentru orasul nostru. Locul lui este in Click si Cancan, nu la Primarie.”

Petitia online a fost initiata de Alex Tocilescu, scriitor si jurnalist si unul dintre numele de pe lista de candidati M10 la Consiliul General al Capitalei (M10 nu a strans insa numarul necesar de semnaturi si nu a avut, in cele din urma, candidati in Bucuresti).

Notă editorială (13 octombrie 2026): Titlul și mai multe pasaje ale acestui articol, publicat inițial la 7 iulie 2016, au fost editate pentru a elimina detalii privind viața privată care nu sunt relevante pentru subiectul de interes public. Informațiile referitoare la alegerea viceprimarilor Capitalei au fost păstrate.