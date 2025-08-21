Avans al armatei ucrainene, revendicat într-una din regiunile pe care Putin le vrea ocupate complet

Tanchiști ucraineni repară un tanc T80 capturat în luptele dintre armata ucraineană și soldații ruși în raionul Kostiantynivka, din Donețk, Ucraina, pe 27 aprilie 2025. FOTO: JOSE COLON / AFP / Profimedia

Forțele ucrainene au recucerit cea mai mare parte a localității Tovste din regiunea estică Donețk, a anunțat joi, 21 august, Grupul de Forțe Dnipro din cadrul armatei Kievului.

Brigada a 5-a Mecanizată Grea a forțat trupele ruse să se retragă din localitate prin operațiuni coordonate care au implicat infanteria, unități de drone și artilerie, potrivit armatei. Tovste este un sat situat pe linia frontului, la sud-vest de orașul Donețk aflat sub ocupația rusă, și în apropierea orașului-strategic Vuhledar, de asemenea capturat de ruși, scrie The Kyiv Independent.

Anterior, pe 17 august, armata ucraineană a afirmat că a alungat trupele ruse din mai multe alte sate din regiunea Donețk, printre care Hruzke, Rubizhne, Novovodiane, Petrivka, Vesele și Zolotyi Kolodiaz.

Avansul vine după ce președintele Volodimir Zelenski le-a spus joi reporterilor că Rusia va avea nevoie de încă patru ani pentru a ocupa complet provinciile Donețk și Luhansk, în ciuda afirmațiilor Moscovei.

Rusia a invadat pentru prima dată Donbasul – o regiune industrială care cuprinde provinciile Donețk și Luhansk – în 2014, iar conflictul s-a transformat într-un război pe scară largă în 2022. După patru ani de lupte intense, forțele ruse controlează aproximativ 67-69% din regiunea Donețk, a mai afirmat joi Zelenski.

„I-am explicat (președintelui american Donald Trump) că discuțiile despre ocuparea Donbasului nostru până la sfârșitul anului (2025) sunt doar vorbe goale”, a spus Zelenski.

Liderul ucrainean a adăugat că Moscova insistă asupra retragerii complete a Ucrainei din Donbas drept o condiție prealabilă pentru negocierile de pace, calificând cerința drept o „victorie” înscenată pentru opinia publică rusă.

Relatările din mass-media sugerează că președintele rus Vladimir Putin a propus ideea retragerii armatei ruse din părțile ocupate ale regiunilor Sumî și Harkov în schimbul retragerii complete a Ucrainei din Donețk și Luhansk. Zelenski a respins astfel de propuneri, subliniind că Ucraina nu va recunoaște legal niciun fel de ocupație asupra unor teritorii ale sale.