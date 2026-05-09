Avans important către dezvoltarea primului tratament din lume împotriva rujeolei: Ce au descoperit cercetătorii

Cercetătorii au identificat pentru prima dată anticorpi umani care pot neutraliza virusul rujeolic, o descoperire care ar putea contribui la dezvoltarea unor noi metode de prevenire şi tratament pentru una dintre cele mai contagioase boli infecţioase cunoscute, relatează sâmbătă News.ro.

O echipă de cercetători a identificat, în premieră, anticorpi umani capabili să neutralizeze virusul rujeolic, potrivit unui studiu publicat săptămâna aceasta în revista Cell Host & Microbe. Anticorpii se fixează pe zone-cheie ale virusului şi împiedică pătrunderea acestuia în celulele gazdă.

„Aceşti anticorpi funcţionează ca profilaxie – pentru a proteja împotriva infecţiei iniţiale – şi funcţionează şi după expunerea la virus, ca tratament împotriva infecţiei rujeolice”, a declarat coordonatoarea studiului, Erica Ollmann Saphire, de la La Jolla Institute for Immunology din California, citată într-un comunicat.

Anterior, cercetătorii au folosit o tehnică imagistică numită microscopia crio-electronică pentru a obţine primele imagini care arată modul în care anticorpii proveniţi de la şoareci se leagă de virusul rujeolic. Aceste studii au indicat punctele vulnerabile ale virusului la atacul anticorpilor.

În noul studiu, echipa a izolat anticorpi împotriva rujeolei din sângele unei femei vaccinate cu mulţi ani înainte. Cercetătorii au identificat anticorpi care se leagă de două regiuni importante ale virusului – proteina de fuziune a rujeolei şi o proteină de legare numită „H” – şi îl inactivează.

Administrarea acestor anticorpi a redus de 500 de ori încărcătura virală într-un model de infecţie rujeolică la rozătoare, atât atunci când tratamentul a fost administrat înainte de expunerea la virus, cât şi în primele 24 până la 48 de ore după infectare.

Unul dintre anticorpi, denumit 3A12, a făcut ca virusul circulant să devină nedetectabil, au arătat cercetătorii.

Pe cine va ajuta în special acest posibil tratament împotriva rujeolei

Autorii studiului notează că, deşi sunt necesare cercetări suplimentare, aceşti anticorpi ar putea deveni instrumente importante în lupta împotriva rujeolei.

Noile imagini tridimensionale ale structurii anticorpilor oferă baza necesară pentru dezvoltarea primului tratament împotriva virusului rujeolic care să poată fi administrat înainte sau după expunere.

Potrivit cercetătorilor, anticorpii împotriva virusului rujeolic ar putea fi utili în special persoanelor imunocompromise şi celor care nu sunt vaccinate complet, inclusiv copiilor prea mici pentru vaccinare.

„Aceste populaţii nu au în prezent alte opţiuni în afara protecţiei oferite de imunitatea colectivă”, au precizat autorii.

Cercetătorii atrag atenţia că tot mai multe comunităţi au rate de vaccinare sub pragul necesar pentru menţinerea imunităţii colective, pe fondul scepticismului faţă de vaccinuri alimentat de dezinformare. Statele Unite au raportat cel mai mare număr de cazuri de rujeolă din ultimele decenii.