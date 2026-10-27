„Avem o vorbă în Rusia”. Vladimir Putin avertizează împotriva „încercărilor de a exclude Rusia de pe piața gazelor naturale”

Președintele rus Vladimir Putin susține că orice tentativă de a izola Rusia de piața globală a gazelor naturale îi va afecta pe consumatorii europeni.

„Orice încercare de a exclude Rusia de pe piața globală a gazelor sau de a frâna dezvoltarea industriei noastre are consecințe grave”, a declarat Vladimir Putin, marți, la Forumul Țărilor Exportatoare de Gaze, desfășurat la Moscova, potrivit The Moscow Times.

„În primul rând, este vorba despre costuri care cresc vertiginos pentru consumatorii finali de gaze din străinătate: firme, companii și gospodării”, a spus el.

Putin a mai susținut că europenii se confruntă deja cu costuri ridicate la energie, în timp ce UE se îndreaptă spre eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale rusești până în toamna anului viitor, în încercarea de a reduce veniturile Kremlinului în contextul războiului din Ucraina.

„Avem o vorbă în Rusia: «Nu săpa groapa altuia, că vei cădea tu în ea». Exact asta s-a întâmplat în țările UE”, a adăugat președintele Rusiei.

Ponderea Rusiei în importurile de gaze ale UE s-a prăbușit de la 45%, în 2021, la 19% în 2025, deși livrările de gaze naturale lichefiate pe cale maritimă au compensat parțial scăderea fluxului de pe conducte.

Marți, vicepremierul rus Aleksandr Novak a declarat că, începând din 2022, Moscova a livrat Uniunii Europene resurse energetice în valoare de 320,7 miliarde de dolari, dintre care 21,3 miliarde de euro în primele nouă luni ale anului 2026.

Rusia analizează „posibilitatea unei colaborări” cu SUA

Vladimir Putin a susținut că Moscova analizează o posibilă cooperare în domeniul energiei cu companii americane, în Arctica, confirmând recentele relatări din presă despre cele mai recente discuții ale sale cu trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff.

„Până de curând, partenerii europeni lucrau alături de noi în zăcămintele noastre, iar partenerii chinezi încă lucrează acolo. Acum analizăm posibilitatea unei colaborări cu partenerii americani”, a conchis Putin.