„Avem proiecte cu totul finalizate și încă n-au oamenii” – provocările firmelor care accesează fonduri europene PTJ și trebuie să facă angajări

Firmele românești care accesează fonduri europene prin programul de Tranziție Justă, menit să reducă impactul închiderii industriilor poluante, se confruntă cu provocări în a găsi lucrătorii pe care trebuie să-i angajeze pentru a îndeplini condițiile cerute de finanțator, a explicat consultantul Răzvan Gălățan, într-un webinar pe StartupCafe.ro.