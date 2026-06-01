Averea celor șapte cofondatori ai Anthropic s-a dublat. Suma impresionantă la care a ajuns fiecare

Valoarea startup-ului american de inteligență artificială Anthropic a dus la o creștere spectaculoasă a averilor personale ale celor șapte cofondatori, conform estimărilor Forbes.

Anthropic, care dezvoltă modelele Claude, a anunțat joi că a strâns 65 miliarde dolari finanțare într-o nouă rundă de investiții, care duce valoarea firmei la o evaluare uimitoare de 965 miliarde dolari.

A devenit astfel cel mai valoros startup de AI din lume și a eclipsat rivalul OpenAI, evaluat la 852 de miliarde de dolari.

Această sumă este totuși mai mică decât cea a președintelui OpenAI, Greg Brockman, care a declarat în cadrul procesului dintre companie și Elon Musk, la începutul acestei luni, că participația sa la startup valorează aproape 30 de miliarde de dolari.

Totuși, este mai mare decât participația cofondatorului OpenAI, Ilya Sutskever, care a declarat că partea sa din OpenAI valorează aproximativ 7 miliarde de dolari. Și este, desigur, mai mare decât cea a CEO-ului OpenAI, Sam Altman, care nu deține nicio participație directă în compania sa (deși Forbes estimează că averea sa se ridică la 3,5 miliarde de dolari din alte investiții).

Boom al averilor de la Anthropic

Runda nouă de finanțare a Anthropic a propulsat spectaculos averile cofondatorilor.

Astfel, frații Dario și Daniela Amodei, alături de ceilalți cinci cofondatori – Jack Clark, Sam McCandlish, Chris Olah, Tom Brown și Jared Kaplan – se numără printre puținii antreprenori care s-au îmbogățit pe fondul boomului startup-ul Anthropic.

Forbes estimează că fiecare dintre cofondatorii Anthropic deține puțin peste 1,7% din companie. În aceste condiții, averea lor netă e acum de peste două ori mai mare, ajungând la 16,6 miliarde de dolari fiecare, conform estimărilor Forbes.

Evaluarea companiei Anthropic, de aproape un trilion de dolari, a crescut de la suma deja impresionantă de 380 de miliarde de dolari în urmă cu doar patru luni și s-a multiplicat de peste 15 ori față de cei 61,5 miliarde de dolari de acum un an.