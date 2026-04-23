Averea miliardarilor ruși a atins o sumă istorică, în ciuda celor mai drastice sancțiuni occidentale

Magnatul rus Alexei Mordașov participă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), Rusia, pe 6 iunie 2024. FOTO: Olga MALTSEVA / AFP / Profimedia

Averea combinată a miliardarilor ruși a crescut cu 11%, ajungând la suma record de 696,5 miliarde de dolari în ultimul an, în ciuda războiului din Ucraina și a celor mai dure sancțiuni occidentale impuse vreodată unei economii majore, potrivit datelor Forbes Rusia, relatează Reuters.

Toți cei mai bogați oameni din Rusia au legături cu vastele rezerve de resurse naturale pe care țara le-a exportat pe piețele globale în ultimele zeci de ani, iar averea lor a crescut pe măsură ce perturbările fluxurilor comerciale au stimulat prețurile mărfurilor.

Forbes a remarcat că nu au apărut nume noi în fruntea listei, care numără 155 de persoane.

Potrivit revistei, liderul clasamentului este Alexei Mordașov, directorul general al firmei de investiții Severgroup și CEO al gigantului siderurgic Severstal, acesta fiind cel mai înstărit rus, cu o avere de 37 de miliarde de dolari, în creștere cu 8,4 miliarde de dolari față de clasamentul de anul trecut.

Vladimir Potanin, șeful Interros și al producătorului de metale Nornickel, cu o avere de 29,7 miliarde de dolari, a fost clasat de Forbes pe locul al doilea în topul celor mai bogați oameni din Rusia.

Vagit Alekperov, fostul șef al Lukoil, ocupă locul al treilea, cu o avere de 29,5 miliarde de dolari, iar Leonid Mikhelson, CEO al Novatek, și familia sa se clasează pe locul al patrulea, cu o avere de 28,3 miliarde de dolari, a precizat Forbes.

Cu toate acestea, rușii, considerați odată printre cei mai bogați oameni de pe planetă, dintre care mulți au acumulat averi uriașe în haosul care a urmat prăbușirii Uniunii Sovietice, au strâns până acum avuții mai mici decât titanii tehnologici de top din SUA.

Elon Musk conduce lista globală a celor mai bogați oameni din Forbes, cu o avere de 839 de miliarde de dolari. Larry Page, de la Google, ocupă locul al doilea, cu o avere de 257 de miliarde de dolari.