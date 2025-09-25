Avertisment al autorităților: „Atacatorii folosesc numele OLX și epantofi.ro pentru a vă fura datele personale!”

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat, joi, că atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online, prin care pretind că sunt platforme cunoscute, precum OLX sau epantofi.

„Atenție: atacatorii folosesc numele OLX Romania și epantofi.ro pentru a vă fura datele! Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX sau ePantofi. Aceștia creează pagini false, trimit mesaje sau link-uri care par a fi legitime și încearcă să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăți în afara canalelor oficiale”, scriu reprezentanții DNSC într-o postare pe Facebook.

El menționează că scopul atacatorilor este să fure date personale, cum ar fi cele de pe card, și să facă plăți frauduloase, fără acordul victimelor.

În acest context, DNSC recomandă: