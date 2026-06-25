Avertisment al autorităților înainte de valul de căldură care „pune stăpânire pe întreaga țară”

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine joi cu o serie de recomandări în contextul alertelor meteo de caniculă anunţate pentru aceste zile.

„Valul de căldură pune stăpânire pe întreaga țară! Astăzi și mâine, 25–26 iunie, sunt în vigoare avertizări meteorologice de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat”, au scris reprezentanții IGSU, pe pagina de Facebook a instituției.

Joi, între orele 12:00 şi 21:00, cea mai mare parte a ţării se află sub avertizare cod galben.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest şi nord-vest, unde izolat va fi caniculă.

Vineri, tot între orele 12:00 şi 21:00, valul de căldură se va extinde în toate regiunile din ţară. O mare parte a ţării se va afla sub Cod galben, cu maxime de 30 – 34 de grade şi disconfort termic accentuat.

În acelaşi interval, va fi în vigoare şi o avertizare de Cod portocaliu. În judeţele vizate, temperaturile vor ajunge la 33 – 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest.

IGSU îndeamnă oamenii să fie precauți și să ia măsuri pentru a-și proteja sănătatea.

Astfel, autorităţile vin cu recomandări: