Avertisment al lui Macron privind situația din Irak. Ambasada SUA la Bagdad a fost atacată cu drone

Două drone lansate asupra ambasadei SUA la Bagdad au fost interceptate de apărarea antiaeriană irakiană, a anunţat sâmbătă un înalt responsabil din domeniul securităţii, primul atac de acest tip contra misiunii diplomatice în ultimele zece zile, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit oficialităţii citate, dronele au căzut în afara Zonei verzi, cartierul ultrasecurizat din centrul Bagdadului ce găzduieşte instituţii de stat irakiene şi reprezentanţe diplomatice străine.

Un al doilea responsabil a confirmat un atac efectuat cu o dronă explozivă care a fost doborâtă.

Cel mai recent atac de acest gen fusese consemnat pe 18 martie.

Mai multe raiduri, atribuite Statelor Unite şi Israelului, au vizat în ultimele săptămâni grupări armate pro-iraniene din Irak, precum Brigăzile Hezbollah, în timp ce aceste facţiuni au revendicat zilnic zeci de atacuri cu drone şi rachete contra prezenţei militare americane în Irak şi în alte ţări din Orientul Mijlociu.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a lansat sâmbătă un apel la „a se face totul” pentru a evita ca Irakul să fie „antrenat în escaladarea în desfăşurare” a conflictului actual din Orientul Mijlociu, transmite France Presse.

„Suveranitatea Irakului şi cea a Kurdistanului din interiorul său sunt indispensabile pentru stabilitatea regională”, a spus şeful statului francez după un apel telefonic cu preşedintele regiunii irakiene Kurdistan, Neshirvan Barzani, a cărui reşedinţă a fost vizată de un atac cu dronă sâmbătă dimineaţă.

„Această evoluţie foarte îngrijorătoare se adaugă unei recrudescenţe a atacurilor contra instituţiilor irakiene”, a subliniat Macron.