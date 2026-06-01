Avertisment al Ministerului de Interne privind conturi false de pe rețelele sociale cu informații despre Bolojan: „Mare atenție”

Ministerul Afacerilor Interne atenționează că au apărut mai multe conturi pe rețelele de socializare care răspândesc informații false despre premierul interimar Ilie Bolojan și despre ministrul interimar Cătălin Predoiu.

„Unul dintre acestea transmite, cu precădere, informații false despre premierul interimar, Ilie Bolojan. De la presupuse procese intentate ministrului interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, până la așa-zise probleme grave de sănătate ale premierului interimar”, spune MAI.

Instituția avertizează că textele sunt însoțite de link-uri către site-uri de unde pot fi obținute „mai multe detalii”.:

„În realitate, dacă accesați link-urile respective, riscați să vă fie furate datele personale.

Nu distribuiți aceste postări și nu accesați link-urile inserate în text. Verificați informațiile doar din surse oficiale și de încredere”.