Avertisment al Salvamont pentru turiştii care merg la munte în Braşov

Turiştii care vor să urce pe munte în zilele următoare sunt sfătuiţi de salvamontiştii din Brașov să evite deplasările pe văi înguste, în zone unde se pot produce viituri, precum şi în apropierea versanţilor abrupţi, în condiţiile în care este în vigoare o atenţionare cod gaben de ploi şi vânt puternic.

Salvamont Braşov atrage atenţia că, în condiţiile în care în zona de munte sunt anunţate ploi torenţiale pentru următoarele două zile, traseele montane pot deveni dificile şi periculoase în timp foarte scurt:

„Pot apărea dificultăţi în deplasare din cauza noroiului, iar la altitudine este posibilă umidificarea accentuată a stratului de zăpadă. Acest lucru poate favoriza apariţia unor scurgeri pe distanţe lungi, inclusiv în interiorul fondului forestier, pe viroage şi scocuri care continuă până în golul alpin. Recomandăm evitarea deplasărilor pe trasee expuse, pe văi înguste, în zone cu torenţi, scocuri sau traversări de viroage, precum şi în apropierea versanţilor abrupţi. De asemenea, turiştii sunt sfătuiţi să îşi adapteze traseul şi programul în funcţie de evoluţia vremii, să urmărească permanent prognozele şi să renunţe la ascensiuni dacă apar semne de furtună”.

Meteorologii au emis o avertizare care vizează şi zona montană a Braşovului şi care anunţă perioade de instabilitate atmosferică accentuată, averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi, izolat, grindină. La munte, rafalele pot atinge 60–80 km/h, iar în timpul averselor vizibilitatea poate scădea rapid.