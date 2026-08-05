Mărirea facturii la curent, avertisment al unui expert: „Verificați ce ați semnat și până când e valabil prețul”

Creșterea prețurilor la energie conduce la „o consecință aproape inevitabilă”: majorarea facturilor. Dar, pentru că nu se vor mări brusc, avem timp să ne adaptăm, explică specialiști cu care HotNews a discutat.

Ce știm? Cea mai mare problemă este lipsa capacităților de stocare a energiei produse în timpul zilei. România are excedent de energie în mijlocul zilei, dar seara nu mai poate acoperi consumul.

Prețul? În vârful de consum de seară, tariful energiei ajunge să fie de cinci ori mai mare decât la orele prânzului, pe bursa de energie de la București.

Ce nu știm? Ce înseamnă asta pentru facturile românilor și ce depinde de noi, fiecare, să facem.

România are în aceste zile de criză energetică unul dintre cele mai mari prețuri la energie din Europa pe bursă, conform datelor analizate de HotNews.

Prețuri în Europa comparate cu România

178 de euro pe MWh în România

158 de euro în Bulgaria

154 de euro în Grecia

155 de euro în Austria

138 de euro în Polonia

136 euro în Cehia

132 euro în Franța

128 euro în Germania.

Mai scumpă decât în România este energia din:

179 de euro Ungaria

185 de euro Serbia și Slovacia

180 de euro Slovenia.

Din ce e compus prețul

Din totalul facturii la curent, prețul efectiv al energiei înseamnă 45-50%.

Restul este format din tarife de distribuție și transport și taxe către stat. Plus, evident, profitul companiilor.

Majoritatea contractelor din piață, inclusiv cele ale consumatorilor casnici, au prețul garantat pentru o anumită perioadă de timp, de regulă un an.

Astfel, criza energetică de acum nu va avea efecte imediate în facturile românilor, însă pe măsură ce expiră contractele actuale furnizorii vor veni cu alte prețuri care să reflecte scumpirile din piața angro.

Care sunt cele trei scenarii

Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, invocă trei scenarii.

„În scenariul optimist, dacă reușim, cu chiu cu vai, să ținem sistemul sub control, vor fi creșteri mici la facturi, de 2-3-5%, foarte puțin vizibile”. „Dar dacă va continua criza și se ajunge în situația în care se vor opri unii consumatori industriali, este posibil să vedem creșteri de 10-15%”, a spus pentru HotNews Dumitru Chisăliță. „În cel mai pesimist scenariu”, dacă situația se agravează, furnizorii pot veni cu oferte cu 20% mai mari. Aceasta are în vedere parametrii pe care îi iau în calcul cei care alcătuiesc ofertele pentru consumatori.

„Vorbim aici de prelungirea secetei în toamnă, de creșterea prețurilor la gaze, de depozitele care nu sunt pline, de riscurile de aprovizionare cu gaze în regiune, odată cu intrarea în iarnă. Putem vedea prețuri chiar și cu 20% mai mari față de acum. Aceasta, chiar începând cu luna august și continuând cu lunile următoare, pe măsură ce ofertele aflate în vigoare expiră și consumatorii își reînnoiesc contractele pentru un an”, mai spune Chisăliță.

„Verificați ce ați semnat și până când e valabil prețul”

Și Corina Murafa, expert în politici energetice și membru în Comitetul Economic și Social European, vorbește despre „o consecință aproape inevitabilă”:

„Din păcate însă, există o consecință aproape inevitabilă: facturile vor crește atunci când va veni momentul reînnoirii contractelor de furnizare. Nu mâine și nici pentru toată lumea simultan, ci pe măsură ce expiră contractele existente. Verificați ce ați semnat și până când este valabil prețul actual”.

Ea consideră că nici Hidroelectrica nu va mai putea susține pe viitor ofertele mici pe care le are acum pentru consumatorii casnici. Compania de stat este cel mai ieftin furnizor de energie, având cele mai mici prețuri din piață – 1,1 lei/kWh.

„Prețurile foarte mari din piață pentru ziua următoare (piața spot a bursei de energie – n.r.) și din orele de vârf vor fi recuperate în timp de furnizori prin noile oferte. De altfel, acest lucru începe deja să se vadă în comparatorul ANRE, unde apar oferte care ajung spre 1,5 lei/kWh. Nici Hidroelectrica nu va putea menține la nesfârșit prețurile actuale, indiferent câtă politică socială i se cere să facă”, a mai spus Murafa.

Ce tarife la energie au acum principalele companii din România

Hidroelectrica este în prezent cel mai ieftin furnizor de energie, cu un preț de 1,1 lei pe kWh. Urmează Nova Power & Gas și Local Gaz, cu 1,2 lei pe kWh, Grenerg – 1,21 lei, Premier Energy – 1,23 lei, PPC – 1,28 lei, MVM Future Energy – 1,39 lei, Engie – 1,46 lei pe kWh.

Prețurile sunt valabile pentru București și sunt listate de companii pe comparatorul de prețuri de pe site-ul ANRE.

Energia din timpul serii, de cinci ori mai scumpă

România are în timpul zilei un excedent de producție de energie, ca urmare a capacităților solare care produc aproape de maximul posibil. Aceste excedent este exportat. Spre exemplu, luni, la ora 13:00, România exporta peste 1.300 de MW, potrivit datelor Transelectrica, analizate de HotNews.

Seara, însă, după ce soarele apune, producția fotovoltaică încetează brusc, iar hidrocentralele nu mai pot acoperi deficitul de energie provocat de închiderea unui reactor de la Cernavodă. Un reactor are o capacitate de 700 de MW și asigură circa 10% din consumul țării.

Diferența dintre producția și consumul din timpul serii trebuie importată, iar problema este că toată regiunea are nevoie de această energie în același timp, motiv pentru care prețurile cresc foarte mult.

De exemplu, prețul energiei cu livrare marți seară, între orele 20:00 și 21:00, era de 2.276 lei pe MW pe piața spot a bursei de energie de la București. Adică de cinci ori mai mare decât la orele prânzului, când un MW costă 400-450 de lei, potrivit datelor operatorului bursier OPCOM, analizate de HotNews.

Problema României este că nu are încă suficiente baterii de stocare pentru a muta energia produsă ziua în orele de seară, când consumul casnic crește foarte mult.

Guvernul anticipează o nouă decizie

Luni, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Dacia și Ford, unii dintre cei mai mari consumatori din România, au oprit producția până pe 19 august, ca parte a măsurilor de reducere voluntară a consumului de energie la nivel național.

„Vreau să mulțumesc românilor și companiilor care la solicitările Guvernului au luat aceste măsuri și se văd efectele în reducerea consumului de energie în aceste zile. Față de alte ore ale zilei, în această dimineață, am avut consum cu 200MW mai puțin. Se văd acțiunile companiilor de reducere voluntară”, a declarat Bolojan.

Premierul a subliniat că cele mai mari probleme sunt între orele 19.00-23.00 și a făcut apel către români ca în acest interval să reducă consumul.

El a precizat că în zilele următoare va fi adoptată o hotărâre de guvern care să ofere „mecanismele necesare ca autoritățile să impună limitări ale consumului dacă situația o cere”.