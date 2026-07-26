Topul celor mai ieftini furnizori de electricitate, la un an de la liberalizarea pieței. Pe locul 4, o companie amendată pentru înșelarea clienților

Prețul energiei electrice plătite de consumatorii casnici se mențin peste 1 leu pe kWh, aproximativ același nivel care era valabil și în urmă cu un an, în iulie 2026, când piața a fost complet liberalizată. HotNews a analizat care sunt cele mai bune oferte din piață. Una dintre ele aparține unei firme amendate de ANRE pentru înșelarea clienților.

După patru ani de prețuri plafonate de stat, la 1 iulie 2026 piața de electricitate a fost complet liberalizată. Pentru utilizatorii casnici cu consum mic, noile prețuri au fost un șoc, întrucât facturile s-au dublat față de plafonul de 0,68 lei/kWh. La un an de la acel moment, prețurile se mențin peste 1 leu pe kWh.

HotNews a realizat topul celor mai ieftini furnizori de energie electrică pentru consumatorii casnici.

Au fost analizate ofertele standard publicate de companii pe comparatorul de prețuri de pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în Energie.

1. Hidroelectrica – 1,11 lei/kWh

Compania de stat Hidroelectrica este la bază producător de electricitate, însă după 2021 a intrat puternic și pe piața de furnizare către clienții casnici, având printre cele mai mici prețuri din piață.

Hidroelectrica se află pe primul loc în topul celor mai ieftini furnizori de energie încă de la momentul liberalizării. Oferta publicată în prezent pe comparatorul ANRE este valabilă până la 30 septembrie, iar perioada de aplicare a prețului este până la 30 septembrie 2027.

2. Nova Power and Gas – 1,17 lei/kWh

Nova este o companie românească din Cluj care a fost în ultimul an printre cei mai ieftini furnizori din piața românească. Oferta poate fi accesată până la 31 iulie, iar prețul este valabil timp de patru luni.

3. Local Gaz – 1,20 lei/kWh

Firma de pe locul trei este un nou intrat în topul furnizorilor. În ultimele luni, pe această poziție în clasament s-a aflat Grenerg, o firmă căreia ANRE i-a retras licența, luna trecută, după multiple nereguli și amenzi neplătite. Grenerg a contestat sancțiunea în instanță, iar Curtea de Apel București a suspendat decizia ANRE. Din informațiile publice, ambele firme, Grenerg și Local Gaz, au sediul în Satu Mare și au un administrator comun: Reizer Szabolcs Gabor.

Prețul de 1,20 lei pe kWh este valabil până la 31 decembrie 2026.

4. Grenerg – 1,21 lei /kWh

Pe locul patru este chiar Grenerg, firma care a primit amenzi pentru peste 100 de nereguli de la ANRE și căreia i-a fost retrasă licența. ANRE susţine că furnizorul a migrat clienţi cu forţa şi a ignorat amenzi de peste un milion de lei.

„În acest caz, au fost constatate încălcări grave şi repetate: clienţi finali au fost transferaţi către acest furnizor fără acordul lor, iar regulile de facturare au fost încălcate în mod constant”, a spus George Niculescu, președintele ANRE, când a anunțat retragerea licenței.

Perioada de aplicare a ofertei Grenerg este 15 iulie – 30 septembrie 2026.

5. Premier Energy – 1,23 lei/kWh

Premier Energy este compania care a cumpărat fostul CEZ România, unul dintre cei mai mari furnizori din țară. Oferta este valabilă până la finalul lunii, iar perioada de aplicare, până la 30 septembrie 2026.

6. Energy Tech Entera – 1,23 lei/kWh

Compania este bazată în special pe producția de energie electrică din surse regenerabile și operează mai multe parcuri eoliene și fotovoltaice. Oferta de furnizare a energiei vine cu acest preț fix până la 1 august 2027.

7. PPC Energie – 1,27 lei/kWh

PPC este compania din Grecia care a cumpărat operațiunile Enel din România. Compania vinde energie cu 1,27 lei/kWh, ofertă valabilă până la finalul acestei luni. Prețul va rămâne același până la 30 iunie 2027.

8. MVM Energy Technology – 1,39 lei/kWh

Firma este filiala din România a grupului maghiar de stat MVM. Compania operează câteva hidrocentrale în România și deține licență de furnizare de electricitate și gaze naturale. Oferta de preț este valabilă până la 31 iulie, iar tariful va fi același până la finalul anului viitor.

9. Electrica Furnizare – 1,42 lei/kWh

Electrica este unul dintre marii furnizori tradiționali de electricitate pentru consumatorii casnici. Compania oferă acest preț până la 31 decembrie 2026.

10. Engie România – 1,42 lei/kWh

Engie România este filiala locală a gigantului francez Engie. Prezentă inițial pe piața de gaze, după ce a cumpărat Distrigaz Sud, compania a devenit activă și pe piața de energie electrică. Oferta expiră la 14 iulie, iar prețul este valabil până la 30 septembrie 2027.

10. Luxten Lighting Company – 1,43 lei/kWh

Luxten este un furnizor vechi pe piața din România, cunoscut în special pentru administrarea iluminatului public din București. În ultimii ani, compania și-a diversificat activitatea. Compania oferă acest preț consumatorilor casnici din Capitală până la 31 martie 2027.

Prețurile diferă de la un județ la altul

Ofertele analizate de HotNews sunt valabile pentru consumatorii casnici din București. În restul țării, prețurile pot varia în funcție de tariful de distribuție aplicabil fiecărei regiuni, chiar și pentru același furnizor.

În total, pe comparatorul ANRE sunt listate 85 de oferte, cel mai mare preț fiind de 1,94 lei pe kWh.

Acestea sunt ofertele standard ale companiilor. Furnizorii pot avea și oferte personalizate pentru anumite categorii de consumatori. În total există 87 de oferte pe comparatorul de prețuri ANRE, cel mai mare preț fiind 1,94 lei pe kWh.

Ce se întâmplă după ce expiră perioada de valabilitate a prețurilor

Potrivit legislației în vigoare, compania de curent este obligată să-și informeze consumatorii cu cel puțin 30 de zile înainte de modificarea prețului. În cazul în care clientul este de acord, de cele mai multe ori se aplică acordul tacit și nu mai trebuie să facem nimic.

În cazul în care nu suntem mulțumiți de preț, putem oricând să ne schimbăm furnizorul de electricitate, gratis, fără a aștepta finalizarea perioadei de contract. Trebuie doar să completăm cererea de transfer, fie pe platforma ANRE, fie pe site-urile furnizorilor de energie electrică unde vrem să ne portăm, iar noul furnizor se ocupă să ne preia de la vechea companie.

Cererea poate fi completată în 10-15 minute, iar portarea se face în 24 de ore dacă folosim platforma pusă la dispoziție de ANRE, unde găsim și un video care ne arată cum să procedăm.

Dacă în contractul pe care l-am semnat cu furnizorul avem și alte servicii incluse, de exemplu rate sau service pentru aparatul de aer condiționat, în acest caz trebuie să vedem dacă nu avem anumite condiții pentru renunțarea la contract înainte de termen. ANRE reglementează doar furnizarea de energie electrică, nu și aceste servicii complementare, prin urmare contractele de acest fel pot conține penalități pentru denunțarea unilaterală înainte de termen.

Consumatorii români de electricitate și-au schimbat furnizorul, în 2025, de 650.773 de ori în total, arată datele transmise de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) la solicitarea HotNews.