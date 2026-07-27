Avertisment de la Moscova pentru București, după expulzarea diplomatului rus: „Vor primi un răspuns adecvat”

Moscova va oferi „un răspuns adecvat” în urma expulzării unui angajat al ambasadei Federației Ruse din România, a declarat luni pentru agenția de presă TASS purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Reacția reprezentantei diplomației ruse a venit după ce Ministerul român de Externe a anunțat mai devreme în cursul zilei că un membru al Ambasadei Rusiei la București a fost declarat persoană inacceptabilă, având obligația de a părăsi teritoriul țării noastre în termen de cinci zile și după ce ambasadorul Vladimir Lipaev a fost convovat la sediul MAE.

„Acuzațiile românilor sunt nefondate, iar pretențiile lor sunt nefondate. Aceste acțiuni neprietenoase vor primi un răspuns adecvat”, a spus Maria Zaharova, pentru agenția rusă de presă de stat citată.

Ambasadorul Lipaev, confruntat cu resturile unei drone doborâte în România

Ambasadorul rus Vladimir Lipaev a fost convocat, mai devreme în cursul zilei de luni, la MAE, „ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24 – 26 iulie, interval în care Armata Română a doborât trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul național”.

Diplomatului rus i-au fost prezentate fragmente ale unei drone distruse pe teritoriul României.

Lipaev a fost, de asemenean, notificat că un membru al ambasadei este indezirabil și trebuie să părăsească țara în termen de 5 zile, conform mesajului publicat de MAE după întâlnirea de la sediul MAE.

„Din dispoziția ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat luni, 27 iulie 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Convocarea a survenit ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie 2026, interval în care Armata Română a doborât trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul național”, a transmis MAE.

Conform MAE, ambasadorului rus i-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care investigațiile derulate de Parchet au confirmat oficial că sunt de proveniență rusească. Totodată, în cadrul întâlnirii „a fost exprimat protestul ferm al părții române față de aceste acțiuni ilegale și iresponsabile și claritatea atribuirii responsabilității”.

„A fost subliniat faptul că este absolut inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care reprezintă, în egală măsură, spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Partea română a evidențiat că Federația Rusă poartă responsabilitatea exclusivă pentru toate aceste incidente grave și pentru deteriorarea mediului regional de securitate”, a menționat MAE.

Ministerul român de Externe a anunțat și faptul că un membru al misiunii diplomatice ruse la București a fost declarat persoană inacceptabilă, având obligația de a părăsi teritoriul României în termen de cinci zile.

În același timp, ambasadorul român la Moscova a fost chemat la București pentru consultări.

Reacția Ambasadei ruse

Ambasada Federației Ruse la București a reacționat cu un mesaj ferm după convocarea lui Lipaev.

„Diplomatul a respins categoric acuzațiile nefondate la adresa Rusiei, subliniind că este vorba despre o nouă înscenare propagandistică menită să împiedice continuarea loviturilor asupra infrastructurii portuare a Ucrainei de la Marea Neagră și de pe Dunăre, utilizată de NATO pentru livrarea de încărcături militare și armament”, a transmis Ambasada Federației Ruse, într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a reprezentanței diplomatice.

„Nu a fost prezentată nicio dovadă care să ateste apartenența dronelor la Rusia. La niciuna dintre întrebările privind parametrii tehnici de zbor nu a fost oferit vreun răspuns”, a precizat ambasada referitor la întâlnirea dintre Lipaev si reprezentanții diplomației române.

De asemenea, în cadrul întâlnirii, ambasadorul Lipaev a subliniat că Rusia nu a trimis niciodată și nu trimite vehicule aeriene fără pilot de luptă împotriva unor obiective aflate pe teritoriul României, iar „toate speculațiile pe această temă, indiferent din partea cui provin, sunt complet lipsite de orice temei”.

„Atenția părții române a fost atrasă asupra faptului că sprijinirea, sub orice formă, a regimului terorist de la Kiev este «inadmisibilă și intolerabilă», conduce la prelungirea conflictului și la noi pierderi de vieți omenești”, mai afirmă Ambasada Rusiei, în comunicat.

Totodată, șeful misiunii diplomatice – ambasadorul Lipaev – „a avertizat asupra pericolului unei escaladări suplimentare a confruntării cu Rusia și al tentativelor de acțiuni transfrontaliere ale apărării antiaeriene române, care ar însemna implicarea directă a României în acțiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei”, conform mesajului transmis de reprezentanța diplomatică rusă la București.