Avertisment de ultimă oră: Zelenski spune ce pregătesc rușii marți seară

Bloc din Kiev după un atac rusesc cu drone în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025. Foto: Telegram / Serviciul de Urgență al Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că forțele ruse iau în calcul să lanseze, din nou, un atac de amploare asupra Ucrainei marți seară, informează Reuters.

„Conform informațiilor serviciilor noastre de informații, în această seară ar putea avea loc un alt atac de amploare”, a spus Zelenski în discursul său video de seară, adresat națiunii, după ce atacurile nocturne precedente ale armatei ruse au provocat moartea a 22 de persoane în întreaga Ucraină.

„Vă rog, vă îndemn cu tărie să fiți atenți la alertele de raid aerian”, a declarat liderul de la Kiev.

Zelenski a spus că 130 de persoane au fost rănite în atacurile din timpul nopții de luni spre marți, în care, potrivit acestuia, au fost lansate peste 70 de rachete și 650 de drone.

Forțele ruse au lansat noi atacuri pe tot parcursul zilei de marți, lansând încă 100 de drone.

„Din păcate, nivelul actual al aprovizionării pentru apărarea noastră aeriană nu ne permite să interceptăm o parte semnificativă din rachete”, a avertizat Zelenski.

„Toți partenerii împreună, și toată lumea din Europa, trebuie să continue să lucreze pentru a se asigura că Ucraina primește rachete de apărare aeriană, sistemele necesare, informații vitale și alte resurse care ajută la salvarea de vieți”, a adăugat președintele ucrainean, în mesajul adresat națiunii.

Vulnerabilitatea Ucrainei în fața atacurilor balistice rusești

Ministerul rus al Apărării a transmis marți că atacul său aerian masiv asupra Ucrainei, efectuat cu rachete și drone în noaptea de luni spre marți, a lovit zece instalații de producție militară la Kiev, inclusiv fabrici care produc drone de atac, bombardament ce evidențiază din nou vulnerabilitatea Ucrainei în fața rachetelor balistice pentru contracararea cărora nu dispune de suficiente mijloace de apărare antiaeriană, în pofida ajutorului extern consistent primit, au scris anterior agențiile de presă Reuters și EFE.

Conform declarației ministerului rus, au fost de asemenea atacate la Kiev trei centre de recrutare ale armatei ucrainene.

Potrivit aceleiași declarații, salva de drone și rachete lansate asupra Ucrainei în noaptea de luni spre marți a fost un nou răspuns după un atac ucrainean cu drone asupra unui cămin pentru elevi de liceu în partea regiunii ucrainene Luhansk controlată de Rusia, atac soldat săptămâna trecută cu moartea a 21 adolescenți și cu 42 de răniți. Ucraina a negat că ar fi lovit în mod deliberat acel cămin și afirmă că ținta sa era o unitate de drone a armatei ruse.

Bombardamentul rusesc a fost de asemenea o acțiune de ripostă „pentru alte atacuri teroriste asupra infrastructurii civile” a Rusiei, a menționat Ministerul rus al Apărării.

Acest bombardament a fost unul dintre cele mai puternice efectuate de Rusia împotriva Ucrainei și a vizat orașele Kiev, Dnipro, Harkov, precum și alte orașe și regiuni ucrainene și s-a soldat cu cel puțin 18 morți. Acest atac relevă încă o dată vulnerabilitatea Ucrainei în fața atacurilor cu rachete balistice rusești, notează Agerpres.

Volodimir Zelenski a avertizat recent asupra acestei vulnerabilități într-o scrisoare adresată omologului său american Donald Trump, prin care i-a cerut acestuia sprijin suplimentar la capitolul baterii antiaeriene și rachete interceptoare.

Potrivit armatei ucrainene, Rusia a folosit în acest atac 656 de drone cu rază lungă de acțiune și 73 de rachete de diferite tipuri, dintre care au fost neutralizate 602 de drone și 40 de rachete.

Dar alte 33 de drone și tot atâtea rachete, dintre care 30 de rachete balistice, nu au putut fi interceptate și au lovit 38 de locații diferite, care nu au fost precizate de armata ucraineană.

„Europa are nevoie de propria apărare anti-balistică pentru ca acest război să se încheie definitiv. Iar asistența SUA în furnizarea de rachete pentru sistemele Patriot este absolut necesară”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat anterior pe platforma X.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a venit cu cereri chiar mai precise și a propus noi idei pentru a soluționa problema deficitului de rachete interceptoare ale Ucrainei. „Folosiți Fondul European de Sprijin pentru Pace pentru a finanța programul PURL și a cumpăra sisteme Patriot suplimentare și rachete pentru Ucraina”, a indicat șeful diplomației ucrainene.

Fondul european la care el s-a referit, denumit și Facilitatea Europeană pentru Pace (EPF), este un fond extrabugetar constituit din contribuții ale statelor UE și care este folosit pentru achiziționarea de armament european destinat Ucrainei, in timp ce programul PURL („Lista de Necesități Prioritare pentru Ucraina”) este o inițiativă a NATO prin care țări europene membre ale Alianței și Canada cumpără din SUA arme și muniții tot pentru Ucraina, cum ar fi de pildă rachetele PAC-3 pentru sistemele Patriot.

Totuși, această nouă propunere a șefului diplomației ucrainene riscă să provoace reticențe în rândul unor statelor membre ale UE. Acesta ar putea fi, de exemplu, cazul Franței, care nu a contribuit până în prezent la programul PURL, întrucât dorește ca Europa să-și cheltuiască banii pe propria industrie de armament și nu pe cea a SUA.