Atac al Rusiei, cu racheta hipersonică Oreșnik, asupra unei fabrici de apărare din Dnipro, Ucraina, 21 noiembrie 2024 FOTO: east2west news / WillWest News / Profimedia

Ambasada Statelor Unite în Ucraina a emis joi un avertisment privind un atac aerian „potențial semnificativ care ar putea avea loc în următoarele zile”, scriu Ukrainska Pravda și serviciul în limba rusă al BBC.

Ambasada SUA la Kiev îi îndeamnă pe cetățenii americani din Ucraina să „fie pregătiți să caute imediat adăpost în cazul în care se aude sirenele de raid aerian”.

Cu toate acestea, Ukrainska Pravda notează faptul că ambasada SUA nu a indicat în avertismentul publicat joi seară, pe site-ul său, că Rusia ar fi responsabilă pentru anticipatul atacul aerian pe scară largă.

Avertismentul emis de reprezentanța Statelor Unite:

„Eveniment: Ambasada SUA la Kiev a primit informații privind un potențial atac aerian semnificativ care ar putea avea loc în orice moment în următoarele câteva zile. Ambasada recomandă, ca întotdeauna, cetățenilor americani să fie pregătiți să se adăpostească imediat în cazul în care se anunță o alertă aeriană.

Măsuri de luat:

Identificați locurile de adăpostire înainte de orice alertă aeriană.

Descărcați pe telefonul mobil o aplicație de alerte aeriane de încredere, cum ar fi Air Raid Siren sau Alarm Map.

Adăpostiți-vă imediat dacă este anunțată o alertă aeriană.

Verificați mass-media locală pentru știri de ultimă oră. Fiți pregătiți să vă modificați planurile.

Păstrați rezerve de apă, alimente și medicamente.

Urmați instrucțiunile oficialilor ucraineni și ale echipelor de intervenție rapidă în caz de urgență.

Consultați ce poate și ce nu poate face Departamentul de Stat în cazul unei crize.”

O asemenea alertă emisă de către misiunea diplomatică a SUA a fost lansată și la finalul anului 2024.

Atunci, pe 21 noiembrie, forțele ruse au atacat orașul Dnipro cu o rachetă hipersonică Oreșnik (o rachetă balistică intermediară), pentru prima dată de la începutul războiului.

Avertisment similiar și din partea lui Zelenski

În discursul său video, adresat națiunii, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că, potrivit informațiilor lui, Rusia ar putea lansa un atac masiv asupra Ucrainei încă de joi seară.

El i-a îndemnat, de asemenea, pe locuitorii țării să nu ignore sirenele de raid aerian și să se adăpostească imediat dacă acestea răsună.

„Există informații că un alt atac rusesc masiv ar putea avea loc în seara asta. Este foarte important să fim atenți la alertele aeriene astăzi și mâine și să mergem mereu în adăposturi. Rușii nu s-au schimbat deloc. Încearcă să exploateze vremea. Am dat instrucțiuni Guvernului să asiste la maximum autoritățile locale și pe toți cei implicați. (…) Toată ziua de astăzi au avut loc informări din partea Guvernului și toate serviciile lucrează efectiv non-stop pentru a face față consecințelor bombardamentelor rusești. (…) Din păcate, au avut loc noi atacuri și astăzi – mai exact împotriva infrastructurii energetice și împotriva sectorului civil. În Krivoi Rog, clădirile rezidențiale au fost lovite”, a spus Zelenski.

„În regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie, după atacul asupra infrastructurii, situația cu electricitatea și serviciile esențiale a fost extrem de dificilă. Toate resursele necesare au fost desfășurate. Sunt recunoscător tuturor echipelor de reparații, serviciilor municipale, Serviciului de Stat pentru Urgență al Ucrainei și tuturor companiilor din domeniul energiei – lucrările (de reparații) continuă non-stop”, a adăugat liderul de la Kiev.

El a mai spus că vremea s-a înrăutățit și că, împreună cu autoritățile centrale, caută soluții pentru ca ucrainenii să poată lucra de acasă în zilele următoare.

La sfârșitul lunii decembrie, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dorește pacea și că atacurile intense, de la acel moment, ale Moscovei asupra Ucrainei sunt o reacție la atacurile ucrainene asupra Federației Ruse.

Tot la finalul lunii decembrie, Zelenski a declarat că, prin ultimul atac de amploare asupra Kievului și a altor orașe ucrainene, Rusia a arătat lumii „adevărata sa atitudine” față de propunerile de pace.