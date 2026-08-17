Avertisment după o tragedie cu cinci morți și o mașină pe contrasens pe autostradă. „O fac pentru like-uri”

Șeful poliției irlandeze a avertizat că unii tineri conduc pe contrasens pe autostradă „pentru a obține aprecieri pe rețelele de socializare”, în urma a două coliziuni frontale produse în apropierea orașului Dublin în ultimele săptămâni, scrie luni Reuters.

Avertismentul șefului poliției irlandeze, Justin Kelly, a venit după ce cinci adolescenți au murit într-un accident duminică dimineața, rănind grav trei femei și un copil aflați într-o altă mașină care se îndreptau spre Aeroportul din Dublin.

Adolescenții circulau spre sud pe banda destinată traficului spre nord a unei autostrăzi situate la sud-vest de Dublin, a precizat poliția.

„Ceea ce face acest comportament imprudent și mai îngrozitor este faptul că, în unele cazuri, se face doar pentru a obține aprecieri pe rețelele de socializare”, a declarat Kelly într-un comunicat referitor la incident.

Este o practică obișnuită ca poliția să nu urmărească o mașină care circulă pe contrasens pe o autostradă, din cauza riscului pe care îl prezintă pentru ceilalți șoferi, a afirmat șeful sindicatului care reprezintă ofițerii de poliție din Irlanda.

Vicepreședintele sindicatului, John Joe O’Connell, a declarat luni la postul de radio RTE că adolescenții și bărbații încercau să se întreacă unii pe alții „angajându-se într-o urmărire și circulând pe contrasens pe o șosea cu două benzi sau pe o autostradă și filmând totul pentru a obține like-uri”.

Nouă persoane au fost rănite la începutul lunii august, când opt tineri au lovit o mașină în timp ce circulau pe contrasens pe principala șosea de centură a orașului Dublin, a declarat poliția.