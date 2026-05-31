Nicușor Dan vorbește despre expulzarea ambasadorului rus, într-un interviu acordat BBC. „Sper că se vor opri” / Ce spune despre apărarea în fața dronelor

Măsura închiderii consulatului de la Constanța „reprezintă un avertisment pentru partea rusă și sper că se vor opri”, a declarat Nicușor Dan, într-un interviu telefonic acordat sâmbătă pentru BBC.

„Dacă nu, există și alte măsuri pe care le putem lua împotriva lor”, a continuat el.

Întrebat de reporterul BBC care ar fi, concret, aceste măsuri pe care le-ar lua România, în cazul în care astfel de incursiuni cu drone rusești continuă, Nicușor Dan a spus: „Expulzarea ambasadorului, de pildă. Da, există această ierarhizare a măsurilor care se pot lua la nivel diplomatic”.

Președintele a anunțat închiderea Consulatului rus de la Constanța în ziua incidentului, pe care l-a catalogat „cel mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, după o ședință CSAT, pe care a convocat-o.

„Putem spune cu certitudine că e o dronă rusească”

În același interviu, Nicușor Dan a spus că există tehnice incontestabile care demontează afirmațiile Rusiei în ceea ce privește proveniența dronei care a lovit blocul din Galați.

„Am avut o altă dronă acum patru sau cinci săptămâni care nu a explodat. Am comparat cele două drone – resturile celei care a explodat ieri și cele ale celei care a ajuns acum o lună – și sunt complet identice. Așadar, putem spune cu certitudine că este o dronă rusească”, a spus Nicușor Dan.

El a explicat că aparatele sunt folosite pentru a ataca porturile ucrainene de pe Dunăre, esențiale pentru exporturile de cereale. Vineri, armata română a urmărit 43 de drone, iar „una dintre ele, lovită de armata ucraineană, și-a schimbat direcția și a intrat pe teritoriul României”, a mai spus președintele.

Nicușor Dan a adăugat că, în ultimii ani, au existat „poate 20-30 care au ajuns aici”. „La început, acestea nu erau încărcate cu explozibili. Însă, după cum am menționat, acum o lună am avut o altă dronă cu explozibili care, din fericire, nu a explodat”.

Președintele atrage atenția că „situația este periculoasă”. „A devenit periculoasă pentru cetățenii români. Iar atunci când rușii vizează localități aflate de cealaltă parte a Dunării, trebuie să se asigure că nu provoacă răniți în rândul cetățenilor români”, a adăugat el.

Vladimir Putin ceruse, într-o primă declarație despre incident, resturile dronei pentru a fi examinate. „Nu știu ce fel de dronă a explodat în România. Să ne trimită resturile”, spusese Putin.

Securizarea frontierei cu ajutor de la Washington

Nicușor Dan a mai vorbit la BBC și despre faptul că România a solicitat sprijin suplimentar de la partenerul strategic, iar președintele s-a arătat convins de susținerea Washingtonului.

„Sunt convins. Este un proces deja în desfășurare. Ne-au furnizat deja echipamente exact pentru acei 60 de kilometri de frontieră. Avem, așadar, echipamente americane, însă doar pentru o porțiune a frontierei, nu pentru întreaga zonă”, a spus președintele.

Pe lângă asistența de la Washington, România a cerut aliaților europeni și NATO noi sisteme antiaeriene și echipamente anti-dronă pentru restul graniței. Solicitarea a fost transmisă direct în cadrul unei discuții cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, imediat după incidentul de la Galați.

Totodată, Nicușor Dan a discutat și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cei doi lideri convenind să accelereze cooperarea pentru producția în comun de drone bazate pe experiența de pe câmpul de luptă, amintește BBC.