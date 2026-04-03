Avertisment: UE se pregătește pentru un șoc energetic de durată și ia în vedere raționalizarea combustibilului

Depozitul de petrol Shahran din Teheran, cuprins de flăcări uriașe în urma atacurilor comune SUA-Israel, pe 8 martie 2026. FOTO: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

UE analizează „toate posibilitățile”, inclusiv raționalizarea combustibilului și eliberarea unei cantități mai mari de petrol din rezervele de urgență, în timp ce se pregătește pentru o criză energetică „de lungă durată” provocată de războiul din Orientul Mijlociu, a declarat comisarul european pentru energie.

„Aceasta va fi o criză de lungă durată, prețurile la energie vor fi mai mari pentru o perioadă foarte lungă de timp”, a declarat Dan Jørgensen pentru Financial Times, avertizând că, pentru unele produse mai „critice”, „ne așteptăm ca situația să fie și mai gravă în săptămânile următoare”.

Închiderea aproape completă a strâmtorii Ormuz și atacurile asupra infrastructurii energetice din Golf au creat haos pe piețele energetice globale, determinând o creștere vertiginoasă a prețurilor și generând temeri privind aprovizionarea pe termen lung.

„Pregătirea pentru cele mai pesimiste scenarii”

Companiile aeriene și-au exprimat îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu combustibil pentru avioane.

„Conform analizei noastre, această situație va fi una de lungă durată, iar țările trebuie să se asigure că au ceea ce le trebuie”, a spus Jørgensen.

El a afirmat că, deși UE „nu se află încă într-o criză a securității aprovizionării”, oficialii de la Bruxelles elaborează planuri pentru a face față „efectelor structurale și de lungă durată” ale conflictului.

Asta include „pregătirea pentru cele mai pesimiste scenarii”, chiar dacă Uniunea Europeană „nu a ajuns încă” în punctul în care să fie nevoită să impună raționalizarea produselor esențiale, precum combustibilul pentru avioane sau motorina.

„Adică, mai bine să fii pregătit decât să-ți pară rău”, a spus Jørgensen.

Eliberarea rezervelor strategice

Jørgensen a mai afirmat că „nu va exclude” o nouă eliberare a rezervelor strategice de energie „dacă situația se agravează”. Luna trecută, țările UE au participat la cea mai mare eliberare de rezerve strategice de petrol din istorie, în încercarea de a tempera creșterea vertiginoasă a prețurilor.

Jørgensen nu a dorit să dezvăluie „analiza exactă” a UE cu privire la momentul în care ar putea fi necesară o nouă măsură de acest tip, dar a afirmat că „tratăm această chestiune cu foarte mare seriozitate și suntem pregătiți să o facem atunci când și dacă va fi necesar”.

„Trebuie să ne păstrăm opțiunile deschise, iar dacă aceasta este într-adevăr, așa cum prevăd, o criză de lungă durată, atunci vom avea nevoie de aceste instrumente și într-o etapă ulterioară”, a adăugat el.

Jørgensen și-a reiterat, de asemenea, poziția conform căreia nu vor exista modificări ale legislației UE menite să pună capăt importurilor de gaz natural lichefiat din Rusia în acest an.

El a afirmat că este acceptabil să se bazeze în schimb pe SUA și pe alți parteneri pentru a asigura aprovizionări suplimentare, întrucât aceștia operează pe „piața liberă”.