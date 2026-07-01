Avertismentul ambasadorului SUA la NATO, înaintea Summitului de la Ankara

Unele state europene membre ale NATO sunt rămase „în urmă” în ceea ce privește îndeplinirea angajamentului pe care și l-au asumat în fața președintelui american Donald Trump de a cheltui mai mult pentru apărare, a avertizat miercuri ambasadorul SUA la NATO, Matt Whittaker, cu câteva zile înaintea summitului Alianței, relatează AFP, conform Agerpres.

Sub presiunea lui Donald Trump, țările membre NATO, cu excepția Spaniei, s-au angajat la precedentul summit, desfășurat anul trecut la Haga, să-și crească bugetele apărării până la 5% din PIB, în mod etapizat până în anul 2035, procent defalcat în 3,5% cheltuieli strict militare și 1,5% pentru finanțarea unor investiții conexe domeniului apărării, precum infrastructura critică, consolidarea industriei de apărare, apărarea cibernetică etc.

La ora actuală, „unii aliați fac mai mult decât alții, iar țări precum Polonia, țările scandinave, statele baltice și Germania sunt în fruntea plutonului”, a remarcat Matt Whittaker la o conferință de presă.

„Dar avem unele care sunt rămase în urmă, fie pentru că nu cheltuiesc suficient, fie pentru că nu se află pe o traiectorie credibilă pentru îndeplinirea angajamentelor asumate la Haga”, a reproșat ambasadorul american, fără a numi aceste țări.

Președintele Trump „așteaptă din partea tuturor aliaților să-și intensifice eforturile și să se angajeze urgent pe calea celor 5%”, a indicat el.

Întrebat despre Spania, care l-a „dezamăgit” pe președintele american refuzând această creștere a cheltuielilor de înarmare, Matt Whitaker a afirmat că nu se așteaptă la un conflict deschis între Donald Trump și premierul spaniol Pedro Sanchez la summitul care va avea loc la Ankara pe 7 și 8 iulie.

Țările europene membre ale NATO, a mai indicat ambasadorul american, trebuie în plus să-și asume un rol sporit în cadrul Alianței și să-și consolideze capacitățile de apărare.

„Statele Unite nu vor pleca, dar noi avem responsabilități la nivel global”, a justificat el.