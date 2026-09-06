Avertismentul economiștilor germani despre „politica nostalgică”, la victoria extremei drepte în Saxonia-Anhalt

Economist Monika Schnitzer a declarat că investițiile și lucrătorii calificați ar putea fi mai dificil de atras în acest land german.

Sondajele exit-poll dau AfD câștigător în Saxonia-Anhalt , care poate deveni primul land ce intră sub controlul extremei drepte după cel de-Al Doilea Război Mondial. Deocamdată este neclar, însă, dacă formațiunea va obține majoritatea absolută necesară pentru a guverna de una singură.

Victoria care se prefigurează pentru partidul de extremă dreapta AfD în Saxonia-Anhalt pune în pericol reputația economică a landului german, au declarat experți din zona de business, citați de Deutsche Welle.

„Dat fiind programul electoral al partidului, este de așteptat ca, odată ce AfD preia guvernul landul, landul să devină semnificativ mai puțin atractiv ca locație pentru lucrătorii calificați și companii”, a declarat Schnitzer pentru ziarul Kölner Stadt-Anzeiger, scrie Deutsche Welle.

„Politica nostalgică ne împinge tot mai mult înapoi”

Michael Hüther, directorul think tank-ului Institutul Economic German (IW), a avertizat că „oricine concurează pentru lucrători calificați străini nu trebuie să consolideze un partid care cere deschis expulzarea lor”.

El a declarat pentru Rheinische Post că, fără imigrație, tendințele demografice ar putea determina scăderea populației de vârstă activă a landului cu aproximativ un sfert până în 2045, ceea ce ar însemna că, pentru fiecare persoană de vârstă activă, ar exista mai mult de o persoană care nu lucrează.

Christian Bruch, directorul executiv al Siemens Energy, a avertizat că politicile energetice promovate de AfD, care solicită revenirea la cărbune și energie nucleară, sunt, de asemenea, dăunătoare pentru industria germană.

„Politica nostalgică ne împinge tot mai mult înapoi”, a declarat Bruch.

Primele rezultate de la alegerile din Saxonia-Anhalt

AfD a obținut 44,5% din voturi, conform sondajelor la ieșirea de la urne realizate de postul de televiziune ARD, în creștere de la 20,8%, în 2021.

CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, a scăzut la 18,5%, de la 37,1% în 2021. Conservatorii guvernează în Saxonia-Anhalt din 2002.

Stânga radicală (Die Linke) a obținut 9,5%, Verzii – 9%, iar social-democrații (SPD) -8%. Liberalii (FDP) nu au trecut pragul.

AfD, condusă în Saxonia-Anhalt de Ulrich Siegmund, un politician carismatic în vârstă de 35 de ani, consideră acuzațiile de extremism drept alarmism și o insultă la adresa milioanelor sale de susținători.

„Am scris istorie, trebuie să spunem asta clar”, a declarat Ulrich Siegmund pentru postul public german ARD.