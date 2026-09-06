Skip to content
Actualitate

Avertismentul economiștilor germani despre „politica nostalgică”, la victoria extremei drepte în Saxonia-Anhalt

Vladimir Ionescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Victoria care se prefigurează pentru partidul de extremă dreapta AfD în Saxonia-Anhalt pune în pericol reputația economică a landului german, au declarat experți din zona de business, citați de Deutsche Welle.

  • Dacă vă faceți în septembrie un abonament anual la HotNews Premium, un profesor primește gratuit un abonament pe 12 luni. Abonamentele dascălilor sunt distribuite printr-o organizație de educație care investește în profesori.

Sondajele exit-poll dau AfD câștigător în Saxonia-Anhalt, care poate deveni primul land ce intră sub controlul extremei drepte după cel de-Al Doilea Război Mondial. Deocamdată este neclar, însă, dacă formațiunea va obține majoritatea absolută necesară pentru a guverna de una singură.

Economist Monika Schnitzer a declarat că investițiile și lucrătorii calificați ar putea fi mai dificil de atras în acest land german.